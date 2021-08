Sáng 3/8, Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch COVID-19

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 05:53 AM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 3.563 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó, riêng TP.HCM có 1.998 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 6.959.197 liều.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 07:39 03/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc03/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 02/8 đến 6h ngày 3/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.578 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.563 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (1.998), Bình Dương (519), Long An (246), Tây Ninh (176), Đồng Nai (147), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Bến Tre (62), Sóc Trăng (33), Cần Thơ (31), Đồng Tháp (31), An Giang (26), Phú Yên (20), Bình Định (18), Đắk Lắk (11), Đắk Nông (8 ), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (2), Điện Biên (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1), trong đó có 687 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 2/8, Việt Nam có 165.339 ca nhiễm trong đó có 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 161.482 ca, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 3/8) - Tổng số liều đã nhập: 17.045.100 - Tổng số liều đã tiêm: 6.959.197 - Số liều tiêm mũi 1: 6.246.333 - Số liều tiêm mũi 2: 712.864

Hiện nay dịch vẫn đang có xu hướng lây lan nhanh và trải đều ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ Y tế đã vận động, huy động lực lượng chống dịch với gần 10.000 người tại TP.HCM (8.293), Bình Dương (1.134) và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Trong đó, lực lượng của Bộ Y tế với gần 8.000 người. Các tỉnh, thành phố khác khoảng gần 2.000 người.

Bộ Y tế cũng thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng.

Bệnh viện Đa khoa Long An dỡ bỏ phong tỏa và chính thức hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sau 34 ngày (từ ngày 29/6 đến nay) tạm ngừng hoạt động.

Về điều trị, đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi bệnh là 46.965 ca. Riêng trong đợt dịch thứ 4 có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực là 436 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 14 ca.

Sáng 3/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) tại 10 tỉnh, thành phố như sau:

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 28/7-2/8: 165 ca

+ Tại Đồng Tháp từ ngày 28/7-2/8: 10 ca

+ Tại Bến Tre từ ngày 31/7-1/8: 2 ca

+ Tại Vĩnh Long từ ngày 31/7-1/8: 2 ca

+ Tại Cần Thơ từ ngày 1-2/8: 2 ca

+ Tại Hà Nội ngày 31/7: 1 ca

+ Tại Đà Nẵng ngày 1/8: 1 ca

+ Tại Ninh Thuận ngày 1/8: 1 ca

+ Tại Bình Thuận ngày 2/8: 1 ca

+ Khánh Hoà ngày 2/8: 1 ca

Về tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong ngày có 538.488 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 6.959.197 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.246.333 liều, tiêm mũi 2 là 712.864 liều.

Trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiêm được 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5, trong đó những người trên 65 tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạn tính được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo từ ngày 02-11/8. Dự kiến có 1.385 người được tiêm, trong đó có 780 người được tiêm mũi 1 và 605 người được tiêm mũi 2.

Ngày 2/8, Việt Nam tiếp nhận thêm 1.188.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca từ Cơ chế COVAX, nâng tổng số vắc-xin COVID-19 hỗ trợ cho Việt Nam lên 8.681.300 liều.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17 triệu liều vắc-xin COVID-19 gồm vắc-xin của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik-V, Sinopharm.

Trong đó, Bộ Y tế đã phân bổ hơn 16 triệu liều vắc-xin COVID-19 theo 16 đợt cho các địa phương, bộ ngành, đơn vị.

Nguồn: http://danviet.vn/sang-3-8-bo-y-te-thong-tin-ve-tinh-hinh-dich-covid-19-502021385542746.htmNguồn: http://danviet.vn/sang-3-8-bo-y-te-thong-tin-ve-tinh-hinh-dich-covid-19-502021385542746.htm