Chủ tịch TP.Hà Nội thông tin về tình hình chống dịch COVID-19 của thành phố

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 22:35 PM (GMT+7)

Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh các chốt chặn theo hướng kiểm soát chặt ở các thôn xóm, khu dân cư, nới ở các trục xuyên tâm; tăng cường kiểm tra các đơn vị, cơ quan trên các trục giao thông chính.

Chiều 2/8, tại phiên giao ban trực tuyến giữa Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP với các quận, huyện, sở ngành, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, diễn biến dịch bệnh một vài ngày gần đây có chiều hướng phức tạp.

Hôm nay, TP ghi nhận 98 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 70 ca ngoài cộng đồng, số ca thứ phát, nguyên phát cộng đồng tăng, bắt đầu có ca lây nhiễm vào khu vực nguy cơ cao như bệnh viện, chợ đầu mối, chợ dân sinh và các chuỗi cung ứng hàng hóa.

Theo ông Ngọc Anh, sau 10 ngày thực hiện giãn cách, các cấp từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt 2 công tác quan trọng nhất để khoanh vùng dập dịch mà thành phố đã đặt ra từ trước là chủ động từ cơ sở và sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP lưu ý việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để đảm bảo mọi mặt đời sống nhân dân, an toàn phòng dịch. Sở Công Thương, các quận huyện phải có ngay phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa, vận chuyển với từng địa bàn, kiểm tra, đảm bảo an toàn thật sự cho hệ thống chợ, siêu thị, đẩy nhanh việc rà soát hộ trợ người yếu thế, khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Ông Ngọc Anh khẳng định, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và các nội dung trong Công điện 17 mới nhất. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải xuống cơ sở, tới tổ dân phố, khu dân cư.

“Mỗi địa bàn phải liên tục kiểm soát, đánh giá lại các khu vực nguy cơ cao… chú ý những khu vực đông dân, ngõ hẹp, lực lượng làm dịch vụ, tham gia các chuỗi cung ứng”, ông Ngọc Anh nói.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, đơn vị, cơ quan nào vi phạm về giãn cách xã hội, kể cả của cơ quan, đơn vị, tập đoàn khối Trung ương đều phải xử lý nghiêm. Các quận huyện phải làm triệt để, kiểm tra cụ thể danh sách đi làm, cơ cấu trực.

Chủ tịch UBND TP thông tin, có nhiều ca mới lây nhiễm trong những ngày gần đây, nên việc đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội nghiêm mới giúp “bóc tách” hết F0 trong cộng đồng.

Ông Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh các chốt chặn theo hướng kiểm soát chặt ở các thôn xóm, khu dân cư, nới ở các trục xuyên tâm; tăng cường kiểm tra các đơn vị, cơ quan trên các trục giao thông chính.

Chủ tịch UBND TP cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Sở Chỉ huy chống dịch TP đã thành lập ngay 3 tổ công tác hoạt động từ ngày 3/8, với đường dây nóng, ứng trực 24/24.

Tổ 1 do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phụ trách sẽ chịu trách nhiệm công tác điều phối xét nghiệm, tiêm chủng vaccine.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phụ trách tổ 2 với các phần việc điều phối thu dung ca nhiễm và điều trị.

Tổ 3 với các nội dung, cách ly, hậu cần, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phụ trách.

“Tôi sẽ phụ trách tổ 1, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong sẽ phụ trách tổ 2 và 3. Bất cứ vấn đề vướng mắc nào các đồng chí liên lạc trực tiếp với tổ trưởng, kiến nghị, đề xuất kèm theo quan điểm xử lý để TP quyết đáp ngay”, ông Ngọc Anh nói.

Về vaccine, Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định với các quận, huyện, thị xã để thông tin tới nhân dân rằng lãnh đạo TP luôn tận dụng mọi cơ hội để bổ sung nguồn vaccine phục vụ nhân dân. Thủ đô sẽ nỗ lực “thần tốc” nhất, nhận vaccine đến đâu, tổ chức tiêm ngay đến đó để nhanh chóng bao phủ miễn dịch trong cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân Thủ đô.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 2/8) - Tổng số liều đã nhập: 17.045.100 - Tổng số liều đã tiêm: 6.415.219 - Số liều tiêm mũi 1: 5.756.155 - Số liều tiêm mũi 2: 659.064

