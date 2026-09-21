Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vương Quốc Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn (trái) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.A

Trước đó, ngày 20/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Công văn số 1819-CV/VPTU về việc không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng nhân dịp Bí thư Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ mới.

Theo công văn, nhân dịp được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức. Đồng thời không để việc thăm hỏi, chúc mừng ảnh hưởng đến thời gian, công việc chung, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng.

Thay vào đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thể hiện bằng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Sáng 21/9, nhận quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn xác định đây là trọng trách lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, dành tâm huyết và trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết sẽ cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng Quảng Trị phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đáng chú ý, ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.