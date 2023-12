Yên Bái: Băng giá phủ trắng như trời Âu

Sáng nay (22/12), một lớp băng giá đã xuất hiện dày đặc trên đỉnh La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái)

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ ghi nhận ở Mù Căng Chải sáng nay ở ngưỡng 9 độ C. Đỉnh La Pán Tẩn cao hơn mực nước biển khoảng 2.000m, với tính chất cứ lên cao 1.000m thì nhiệt độ giảm 6 độ C nên trên đỉnh La Pán Tẩn có thể xuống ngưỡng âm độ C

Theo Facebooker Cu Porter, từ khoảng 6-7h sáng, băng giá phủ một lớp rất dày trên các cây cỏ

Lá cây đóng băng tạo nên những hình thù rất lạ mắt

Đỉnh La Pán Tẩn thường xuyên có băng giá trong mùa đông hằng năm. Tuy vậy, đây mới là lần đầu tiên băng giá phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn trong mùa đông năm nay

Càng về trưa chiều, băng bắt đầu tan dần khi nắng xuất hiện

Dự báo, miền Bắc vẫn đang trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông năm 2023, dự báo trong 1-2 ngày tới nhiều nơi vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại. Băng giá và sương muối có khả năng xuất hiện ở những vùng núi cao

