Quảng Ngãi báo cáo Bộ Công an những dự án cây xanh nào?

Ngày 15-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về các dự án cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Theo đó, từ năm 2019 - 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 7 đơn vị, địa phương thực hiện 13 dự án cây xanh, chỉnh trang đô thị, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn, UBND thị xã Đức Phổ, UBND huyện Sơn Tịnh, UBND huyện Mộ Đức và UBND huyện Ba Tơ.

Cây xanh trên đường Hoàng Sa

Tổng kinh phí các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị nói trên hơn 76,5 tỉ đồng. Các nguồn vốn thực hiện từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi) và vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (UBND huyện Mộ Đức).

Trong số 13 dự án nói trên, có một dự án do Công ty TNHH cây xanh Công Minh liên doanh với một đơn vị khác thực hiện ở thị xã Đức Phổ.

Theo báo cáo của UBND thị xã Đức Phổ, dự án trồng cây xanh khu vực trung tâm đô thị Đức Phổ và các trường học trên địa bàn thị xã Đức Phổ có tổng kinh phí thực hiện 13,5 tỉ đồng, thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4. Chủ đầu tư dự án này là Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Phổ (nay là Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ).

Thời gian dự án này triển khai là năm 2020, đơn vị trúng thầu thực hiện là liên doanh Công ty TNHH cây xanh Công Minh và Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ. Vị trí thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị ở thị xã Đức Phổ trên các tuyến đường: Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, Ngô Quyền, Trương Quang Trọng, Phạm Quang Ảnh, Lê Văn Cao, vườn hoa công viên UBND thị xã Đức Phổ, Trung tâm Văn hóa Đức Phổ và các trường học trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Hiện dự án này đã phê duyệt quyết toán.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 22-4, Cơ quan An ninh An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu các dự án cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu các địa phương phối hợp, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc triển khai các dự án này.

