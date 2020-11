Quảng Nam thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đak Di 2

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 18:12 PM (GMT+7)

Sau khi có ý kiến không đồng tình từ dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện.

Ngày 26-11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đã chỉ đạo thu hồi quyết định về việc cho thuê hơn 31.500 ha đất để làm thủy điện Đak Di 2 (xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, ngày 20-11, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định về việc cho Công ty CP Tư vấn và Phát triển thủy điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất (đợt 2) để xây dựng Nhà máy thủy điện Đak Di 2.

Quảng Nam thu hồi quyết định cho doanh nghiệp thuê hơn 31.500 m2 đất xây thủy điện Đak Di 2

Trong đó, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy 2.770 m2; diện tích hạng mục xây dựng đập, lòng hồ 20.914 m2; diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839 m2. Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn thuê đất đến 25-8-2059.

Ông Thanh cho biết lý do ông yêu cầu thu hồi quyết định trên là vì chưa thực hiện đúng chủ trương của tỉnh về rà soát thủy điện vừa và nhỏ.

Trước đó, tại thông báo kết luận cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9-11, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở NN-PTNT, các ngành, địa phương liên quan rà soát, báo cáo về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, việc ảnh hưởng đến diện tích đất rừng và rừng để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo...

Tại thông báo kết luận trên, ông Thanh chỉ đạo rà soát để báo cáo Ban Thường vụ nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường có thiếu sót nên đã trình lãnh đạo UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhanh chóng chỉ đạo thu hồi quyết định giao đất xây thủy điện Đak Di 2 là động thái cầu thị của chính quyền tỉnh sau khi có ý kiến phản ứng từ dư luận. Trước đó, thông tin việc tỉnh Quảng Nam cho thuê đất xây thủy điện Đak Di 2 đã gây nhiều ý kiến bàn tán bởi huyện Nam Trà My vừa xảy ra sạt lở núi, lũ quét khiến hàng chục người chết và mất tích. Nhiều chuyên gia cho rằng một phần "thảm họa" lở núi xảy ra do con người can thiệp thô bạo vào thiên nhiên, trong đó có việc lấy đất rừng để xây thủy điện.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-thu-hoi-quyet-dinh-cho-thue-dat-xat-thuy-dien-dak-di-2-2020...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-thu-hoi-quyet-dinh-cho-thue-dat-xat-thuy-dien-dak-di-2-20201126144336361.htm