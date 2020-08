Quảng Bình: Truy tìm đối tượng F1 Ngô Thái Nguyên liên quan đến bệnh nhân 791

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 14:06 PM (GMT+7)

Anh Ngô Thái Nguyên - người đi chung xe với bệnh nhân 791 được cho là đã xuống Quảng Bình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực liên lạc với anh Nguyên đều bất thành.

Sáng 12-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát đi thông báo truy tìm và kêu gọi anh Ngô Thái Nguyên (SN 1988, quê ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy và đang trú tại TP Huế) - người đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 số 791 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để tiến hành khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV 2.

Người được cho là anh Ngô Thái Nguyên trường hợp F1 đi chung chuyến xe với bệnh nhân số 791 mắc Covid-19

Theo thông tin ban đầu, anh Ngô Thái Nguyên đi chung xe với bệnh nhân 791 (ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV 2 (bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 751 ở Hà Nội, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa) trên chuyến xe Ngọc Sáng BKS: 51B-234.17 chạy tuyến Nước Ngầm (Hà Nội) đi TP HCM, xuất phát vào lúc 9 giờ ngày 5-8.

Anh Nguyên sau đó được xác định có xuống xe tại 1 điểm trên Quốc lộ 1 ở khu vực huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Sau khi được nhà xe cung cấp số điện thoại, ngành y tế đã cố gắng liên lạc với anh Nguyên nhưng anh này không nghe máy.

Công an huyện Lệ Thủy và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp để xác minh thông tin nhân thân và tìm truy vết đối tượng.

"Qua xác minh từ bố đẻ của anh Nguyên thì anh này có mặt tại TP Huế vào ngày 8-8. Tuy nhiên, hiện vẫn không thể liên lạc được với anh này. Sở cũng đã trực tiếp gọi điện mà không được. Hiện sự việc đang khiến nhiều người dân tỉnh Quảng Bình hết sức lo lắng. Cơ quan chức năng kêu gọi anh Nguyên nhanh chóng chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định" – Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình nói.

Theo ông Cường, trên chuyến xe Ngọc Sáng xuất phát tại Hà Nội ngày 5-8 còn có 2 người dân ở huyện Bố Trạch đi cùng, hiện cả 2 đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả. Đồng thời, cả hai người đã được tiến hành cách ly theo quy định.

Trong khi đó, 1 vị đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Theo thông tin bên Công an TP Huế, đối tượng này vào Huế có tiếp xúc với 4 người, cả 4 người này đã được CDC tiếp cận, kiểm tra và yêu cầu cách ly theo quy định; còn F1 Ngô Thái Nguyên đã ra lại Quảng Bình. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp Công an Quảng Bình truy tìm".

