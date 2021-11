Quảng Bình ghi nhận chùm lây nhiễm Covid-19 với 23 ca cộng đồng

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 17:40 PM (GMT+7)

Tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận "chùm lây nhiễm" Covid-19 mới tại địa bàn huyện Quảng Trạch với 23 ca F0 cộng đồng, hơn 100 F1 liên quan; ngành y tế địa phương đang thần tốc truy vết, nỗ lực khống chế dịch lây lan.

Ngày 21-11, bác sĩ Uông Đình Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết qua khám sàng lọc, trên địa bàn huyện này đã ghi nhận "chùm lây nhiễm" với 23 ca mắc Covid-19.

CDC Quảng Bình tăng cường lấy mẫu xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Cụ thể, tối 20-11, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trạm Y tế xã Quảng Phương qua khám sàng lọc tại Điểm trường Mầm non Tô Xá thuộc Trường Mầm Non xã Quảng Phương đã phát hiện chị N.T.T (ngụ thôn Hướng Phương - giáo viên điểm trường Mầm non Tô Xá) và cháu P.T.T.H - học sinh mầm non dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 21-11, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã ghi nhận thêm 9 ca Covid-19 tại xã Quảng Phương. Trong đó có thêm nữ giáo viên N.T.D; 1 phụ huynh và 3 cháu nhỏ liên quan đến điểm trường Mầm non Tô Xá. Có 5 người khác ở Xóm 2 - thôn Đông Dương.

Liên quan đến chùm ca bệnh lớp tập huấn tại khách sạn Hoa Hồng (TP Đồng Hới), trên địa bàn xã Quảng Phương cũng đã phát hiện 10 ca mắc Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã có 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cũng phát hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chùm bệnh ở lớp tập huấn tại khách sạn Hoa Hồng.

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các Trạm y tế xã tiếp tục khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến 23 ca dương tính này. Tính đến 10 giờ sáng nay, trên địa bàn huyện này có khoảng 100 F1 liên quan đến các ca dương tính nói trên.

Theo số liệu từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình công bố, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 20-11 đến 6 giờ ngày 21-11), địa phương này ghi nhận thêm 40 ca nhiễm Covid-19 mới. Tổng số ca Covid-19 từ trước đến nay ở Quảng Bình là 2.373, trong đó 2.078 bệnh nhân đã được chữa khỏi, xuất viện; 289 ca đang điều trị; có 6 ca tử vong.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/quang-binh-ghi-nhan-chum-lay-nhiem-covid-19-voi-23-ca-cong-dong-2021...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/quang-binh-ghi-nhan-chum-lay-nhiem-covid-19-voi-23-ca-cong-dong-20211121132926997.htm