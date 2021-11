Người đàn ông mù tử vong nghi do COVID-19, sau 2 ngày mới phát hiện

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 08:56 AM (GMT+7)

Mùi hôi bốc ra từ phòng trọ bên cạnh, người dân đã trình báo công an và phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

Tối ngày 19-11, tại phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM), người đàn ông tên Nguyễn Mạnh Hùng (bị mù, 65 tuổi) được phát hiện chết trong phòng trọ.

Trước đó, người dân chung dãy trọ phát hiện mùi hôi bốc ra từ phòng của ông Hùng nên trình báo công an phường.

Thi thể người mất được đưa tới lò thiêu Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Ảnh: Thảo Phương

"Vì trước giờ ông Hùng không ra khỏi phòng trọ nên chúng tôi không để ý, dù có nghe mùi hôi nhưng nghĩ là mùi của rác thải. Ngày thứ hai, tôi ngửi mùi rất lạ nên mới gọi cho người cháu tới", anh Nguyễn Minh Tâm, người giữ xe ở dãy trọ cho hay.

Sau khi kêu cửa không có tiếng trả lời, cửa khoá trong không mở được nên cháu ông Hùng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an phường An Lạc A đã có mặt tại hiện trường để phá cửa. Theo công an, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, một chân co, bụng trương phình, một phần cơ thể tím đen.

Ngay sau đó, đội y tế phường cũng có mặt để xét nghiệm COVID-19, kết quả ông Hùng dương tính với COVID-19 và được cho là đã tử vong khoảng 48 giờ. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do COVID-19.

Thi thể người mất được đưa đi hỏa táng, đội y tế tiến hành khử khuẩn cả dãy trọ.

