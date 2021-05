Quán karaoke lén lút hoạt động trong mùa dịch với gần 100 khách

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 19:25 PM (GMT+7)

Bất chấp quy định tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, một cơ sở karaoke trên địa bàn phường Bình Hòa, TP. Thuận An vẫn lén lút hoạt động.

Ngày 17/5, Công an TP Thuận An, Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một cơ sở karaoke lén lút hoạt động bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quán karaoke đóng cửa bên ngoài nhưng hoạt động bên trong

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/5, Công an thành phố Thuận An tổ chức kiểm tra hành chính Công ty TNHH Karaoke Lộc Phát chi nhánh 550, tọa lạc tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP. Thuận An.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Thuận An ghi nhận phía bên ngoài quán karaoke 550 tắt đèn biển hiệu, kéo khoá cửa cuốn, có người cảnh giới, nhưng bên trong quán đang có 14 phòng hoạt động với 95 khách; 43 nhân viên phục vụ; qua kiểm tra nhanh phát hiện có 13 trường hợp dương tính ma tuý.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi: không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19, sử dụng nhân viên không đủ điều kiện; không thực hiện đầy đủ các quy định về ANTT…

Hiện Công an thành phố Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

