Quân đội, công an diễu binh, diễu hành giữa biển người

Kiểm tra an ninh gắt gao

Công tác kiểm tra an ninh trên đường Phạm Ngọc Thạch rất gắt gao do đây là tuyến đường kết nối trực tiếp vào khu vực khán đài trên đường Lê Duẩn. Khoảng 200 m trên tuyến này có từ bốn đến năm chốt an ninh trong đó người tham gia sự kiện phải soi chiếu an ninh hai lần, kiểm tra thông tin cá nhân kỹ càng trước khi vào lễ đài.

Kiểm tra an ninh vòng ngoài ở đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Quỳnh Trần

Kiểm tra soi chiếu bằng máy ở chốt đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên trong khán đài lực lượng an ninh túc trực kiểm tra các lối ra vào, dọc hành lang khán đài. Ảnh: Thanh Tùng

Từ 2h, khu vực đường Lê Lợi bắt đầu giăng dây. Ảnh: An Khương

Lực lượng chức năng ở Nguyễn Huệ bắt đầu kêu gọi người dân di chuyển tạo không gian và mở đường cho các lực lượng và chuẩn bị cho đoàn diễu binh. Ảnh: Việt Hoàng