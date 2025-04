Khuyến cáo của Công an TPHCM khi xem diễu binh, diễu hành

Chiều tối ngày 29-4, Công an TP HCM đã phát thông báo hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho người dân khi tham gia sự kiện diễu binh.

Cụ thể, khi xem diễu binh người dân cần mặc trang phục lịch sự, gọn gàng; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê; mang theo nước uống (đồ ăn nhẹ, sữa…).

Mang theo các phụ kiện chống nắng và chống mưa gọn gàng. Những người có bệnh nền, bệnh tim mạch, hô hấp hạn chế tham gia chỗ đông người.

Diễu binh. Ảnh: DUY PHÚ

Trong khi tham dự sự kiện đông người, người dân không chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

Trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, không nghe các tin đồn, không hoảng loạn chạy, xô đẩy, bình tĩnh nghe thông báo và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ.

Đồng thời, quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm; đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người.

Nếu chẳng may bị cuốn vào đám đông, hãy giữ tay trước ngực bảo vệ phổi, tránh ngạt thở; bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người; không dừng lại giữa dòng người và bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

"Nếu bị ngã, người dân cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại, bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể. Đặc biệt lưu ý việc người dân đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức", Công an TP HCM khuyến cáo.