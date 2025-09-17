Quán bar, pub, beer club ở Huế phải có camera kết nối với trung tâm giám sát

UBND TP Huế vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh quán bar, beer, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn.

Camera lưu trữ 30 ngày

Theo đó, các cơ sở bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn TP Huế phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Một quán nhậu tương tự như loại hình pub ở trung tâm TP Huế.

Đáng chú ý là các bar, beer club, pub phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh tại cơ sở để giám sát, được kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Trung tâm HueIOC) TP Huế để giám sát trực tuyến bằng dữ liệu số. Vị trí lắp đặt các camera phải quan sát đầy đủ mọi hoạt động của quán, cổng ra vào và có dữ liệu lưu trữ ít nhất trong 30 ngày nhằm phục vụ công tác quản lý khi cần thiết; chủ động trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) sau 22 giờ đến 24 giờ cùng ngày phải điều chỉnh âm thanh mức độ đảm bảo, không gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bảo đảm mức ồn phát sinh tới các khu vực xung quanh không được vượt quá giá trị giới hạn cho phép theo từng khoảng thời gian tương ứng quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ban hành theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và kể từ ngày 14-11-2025 Quy chuẩn này sẽ được thay thế bằng QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ban hành theo Thông tư 01/2025/TT-BNNMT ngày 15-5-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.