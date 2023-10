Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang về công ty bị "đưa vào tầm ngắm"

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện chuyên án triệt phá đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng tại nhiều tỉnh, thành của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc, địa chỉ ở TP HCM). Xung quanh vụ việc này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

. Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, ông có thể thông tin tổng quan về việc triệt phá Công ty Lộc Phúc núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng tại TP HCM và Đồng Nai?

- Thiếu tướng NGUYỄN SỸ QUANG: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và giải quyết đơn thư tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số công ty kinh doanh bất động sản có trụ sở tại TP HCM thường xuyên tổ chức sự kiện chào bán dự án bất động sản chưa được cấp phép, tụ tập đông người, gây dư luận xấu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chúng dùng thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều nạn nhân ở Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Long An và các tỉnh, thành lân cận, đưa các nạn nhân đến địa bàn tỉnh Đồng Nai chào bán các "dự án ma" do chúng lập ra. Nổi lên là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 31-8-2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an TP HCM tổ chức lực lượng bắt quả tang khi các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "dự án ma" thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả, đã tiến hành bắt Nguyễn Văn An (SN 1996, tổng giám đốc công ty) cùng các đối tượng chủ chốt và đưa 185 đối tượng liên quan (trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng và 43 khách hàng của công ty) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

. Vì sao Công an tỉnh Đồng Nai quyết định đánh án?

- Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án đầu tư, xây dựng lớn, trong đó có 3 dự án trọng điểm quốc gia là sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã dự báo trước tình hình và triển khai nhiều biện pháp để nắm bắt, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng dịch chuyển về tỉnh Đồng Nai để hoạt động, "ăn theo" các dự án đang được đầu tư, xây dựng.

Trong đó nổi lên là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp. Ngay sau khi củng cố đầy đủ các tài liệu, chứng cứ và nắm rõ quy luật hoạt động, Công an tỉnh xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, các đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận thực hiện từng công đoạn để lừa đảo khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nhiều nạn nhân bức xúc, tố cáo ở nhiều địa phương nhưng chưa xử lý được triệt để.

Với quyết tâm phải triệt xóa bằng được tổ chức tội phạm này cũng như cảnh tỉnh răn đe đối với các đối tượng manh nha có thủ đoạn hoạt động tương tự, Công an tỉnh đã triệt phá ngay hoạt động lừa đảo của Công ty Lộc Phúc. Đây là trách nhiệm của Công an tỉnh, cơ quan chủ trì trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công an ập vào bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện lừa đảo khách hàng tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom vào ngày 31-8-2023

. Ông có thể nói thêm về việc trinh sát, ra quân "cất vó" triệt phá Công ty Lộc Phúc núp bóng doanh nghiệp bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

- Công ty Lộc Phúc có trụ sở ở TP HCM nhưng lấy địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để hoạt động, do đó công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, các lực lượng tham gia phải thường xuyên di chuyển chặng đường dài để đeo bám đối tượng, bất kể thời gian để thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, dựng lên toàn bộ bức tranh, sơ đồ tổ chức và thủ đoạn hoạt động phạm tội. Việc tiếp cận thời điểm các đối tượng tổ chức sự kiện là rất khó khăn vì chúng tổ chức thuê lực lượng cảnh giới rất kỹ, không cho người lạ vào khu vực tổ chức sự kiện.

Sau khi đã lên sơ đồ tổ chức tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nắm thông tin sáng 31-8-2023, Công ty Lộc Phúc sẽ tổ chức sự kiện để lừa đảo khách hàng tại khu đất trống (dự án ma) thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Xác định đây là thời điểm thuận lợi để triệt xóa, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định triển khai phá án.

Thời điểm triển khai bắt quả tang, Công an tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động chia làm nhiều mũi bắt giữ đồng loạt đối tượng liên quan. Việc này đã giúp kịp thời thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, vật chứng.

Công an đã đưa gần 200 đối tượng liên quan (trong đó có lãnh đạo công ty và 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng và 43 khách hàng của công ty) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ

. Những chiêu thức, thủ đoạn của công ty trên? Đến nay, kết quả vụ án ra sao?

- Công ty Lộc Phúc sử dụng các chiêu thức, thủ đoạn rất tinh vi, toàn bộ thông tin đưa ra đều là thông tin giả mạo (nhân viên dùng tên giả, sử dụng số điện thoại không chính chủ), cho nhân viên đăng tải thông tin bán nhà giá rẻ, thanh lý ngân hàng (không có thật) trên ứng dụng Chợ tốt, giả mạo nhân viên công ty bất động sản khác để tổ chức sự kiện tri ân, tặng phiếu mua hàng.

Để có được thông tin bị hại, các đối tượng mua dữ liệu từ các công ty khác (đặc biệt là các khách hàng sở hữu nhiều bất động sản). Chúng tổ chức cho nhân viên sử dụng sim điện thoại không chính chủ gọi cho các khách hàng tiềm năng theo dữ liệu đã mua hoặc các khách có nhu cầu mua nhà ở giá rẻ tại TP HCM liên hệ vào các bài đăng của Công ty Lộc Phúc trên ứng dụng Chợ tốt.

Khi hẹn được khách hàng đến sự kiện, Công ty Lộc Phúc thuê người đóng vai khách hàng (được gọi là AC) lôi kéo, dụ dỗ khách thật lên ô tô 45 chỗ đã được chuẩn bị sẵn và đưa về "dự án ma" tại Đồng Nai. Bản chất các "dự án" này chỉ là bãi đất trống, được Công ty Lộc Phúc lập sơ đồ dự án tự phân lô, tách thửa trên giấy. Sau khi khách đã đặt tiền giữ chỗ, Công ty Lộc Phúc tiếp tục bố trí AC lừa mua lại đất của khách và ra điều kiện khách phải hoàn tất thủ tục mua bán sang tên mới mua lại, không mua theo giấy tờ đặt cọc, giữ chỗ.

Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn An, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 24 bị can. Trong đó, Huỳnh Hữu Tường được xác định là "ông trùm"

Sau khi khách tin vào lời của các AC này, thanh toán đủ tiền với công ty thì chỉ đạo AC cắt liên lạc, làm cho khách hàng rơi vào hoàn cảnh bị mất tiền cọc hoặc phải chấp nhận mua đất với giá cao hơn gấp nhiều lần thị trường. Ngoài ra, vị trí thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng hoàn toàn khác với vị trí thửa đất được Công ty Lộc Phúc dẫn đi xem.

Công ty Lộc Phúc do đối tượng Nguyễn Văn An làm tổng giám đốc. Tuy nhiên về bản chất, An chỉ là người được thuê và được trả lương, đối tượng đứng sau chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Lộc Phúc là Huỳnh Hữu Tường, hiện đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Về kết quả, ngày 8-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Lộc Phúc, khởi tố, bắt tạm giam 24 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, nhân viên và người đóng vai khách hàng của Công ty Lộc Phúc để tiến hành điều tra. Đã có khoảng 90 bị hại đến trình báo, tố cáo số tiền bị chiếm đoạt trên 120 tỉ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

. Bài học kinh nghiệm rút ra là gì thưa ông?

- Thứ nhất: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sát sao, kịp thời, kết hợp giữa làm tốt công tác quản lý địa bàn và phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm.

Thứ hai: Phải làm tốt công tác dự báo tình hình tội phạm, đánh giá đúng các yếu tố có khả năng làm phát sinh tội phạm như đặc điểm kinh tế, xã hội; tình hình, biến động dân cư; sự phát triển của hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trên địa bàn; kế hoạch quản lý, sử dụng đất đai...

Thứ ba: Phải huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia khi phá án, kịp thời thu giữ được tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm. Lựa chọn đúng thời điểm phá án để triển khai lực lượng, tạo hiệu quả cao nhất, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ khi tiến hành phá án.

Thứ tư: Công tác điều tra, xử lý tội phạm phải gắn liền với việc xử lý, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản.

Một sơ đồ phân lô khu dân cư mà Công ty Lộc Phúc tự vẽ

. Rất nhiều người là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc, vậy Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân có nhu cầu mua đất điều gì để tránh sập bẫy tương tự?

- Người dân khi có nhu cầu mua đất phải tìm đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi dự án chào bán để tìm hiểu tính pháp lý, các tranh chấp... liên quan đến khu đất hoặc tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp tổ chức các hoạt động môi giới bất động sản, có thể tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, mạng xã hội, truyền hình...), nếu các doanh nghiệp có nhiều thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì không nên đầu tư.

Đặc biệt, khi tham gia các giao dịch mua bán bất động sản, nếu phát hiện các sự việc bất thường diễn ra (trong trường hợp Công ty Lộc Phúc, các đối tượng lừa, ép nạn nhân lên xe đi xem dự án mặc dù không có nhu cầu) thì cần phải cảnh giác, không nghe theo sự hướng dẫn của các đối tượng. Tuyệt đối không đặt tiền để giao dịch khi chưa tìm hiểu kỹ và trình báo ngay đến các cơ quan chức năng khi phát hiện những thủ đoạn tương tự như Công ty Lộc Phúc.

