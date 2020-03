Phòng chống Covid-19: Đã biết những người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 10:35 AM (GMT+7)

Sau 17 ngày, công an trên cả nước đã hoàn tất việc kiểm tra, rà soát số lượng người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 26-3, thông tin từ Văn phòng Bộ Công an cho biết thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đến đúng 18 giờ ngày 25-3, tất cả Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đều đã có báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra, rà soát số lượng người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an rà soát người nước ngoài cảnh vào Việt Nam - Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, Công an các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng quản lý hành chính, chủ công là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phường, thị trấn rà soát đến từng nhà, từng hộ dân theo đúng tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát, lập danh sách người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7-3 đến ngày 24-3, đang cư trú tại địa bàn.

Đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng Công an đã tiến hành rà soát tại từng cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn, kiểm tra các khu công nghiệp, doanh nghiệp... Yêu cầu đơn vị chủ quản tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú xác nhận chi tiết từng người nước ngoài đang làm việc, cư trú tại đây...

Ngoài việc vận động các tổ chức, cá nhân tự giác thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không hợp tác; thì lực lượng Công an còn đồng thời phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của từng người trong diện rà soát, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Qua rà soát, trong đó, TP Hà Nội, TP HCM và một số thành phố du lịch tập trung số lượng lớn người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh. Điển hình như Hà Nội đã có gần 4.400 người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh trong thời gian từ ngày 7-3 đến ngày 24-3.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phong-chong-covid-19-da-biet-nhung-nguoi-tu-nuoc-ngoai-nhap-canh-ve-v...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phong-chong-covid-19-da-biet-nhung-nguoi-tu-nuoc-ngoai-nhap-canh-ve-viet-nam-202003260950206.htm