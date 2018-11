Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn nói gì?

Thứ Năm, ngày 01/11/2018 13:00 PM (GMT+7)

Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài từ chối trả lời trực tiếp về nguyên nhân gây tai nạn. Trong khi đó trên mạng xã hội xuất hiện clip cho rằng xe gây tai nạn là "xe điên", tài xế có biểu hiện say xỉn.

Ngày 1-11, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang làm rõ vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Công an tỉnh Bình Phước vẫn chưa công bố nguyên nhân ông Hải lái ô tô tông nhiều xe máy, khiến 2 nạn nhân bị thương là do ông này say rượu hay xe nổ lốp hoặc lý do gì khác.

Sáng 1-11, trả phóng viên Báo Người Lao Động về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Hải nói: "Cái này bây giờ tôi nói phần tôi cũng không được. Bây giờ anh em bên Văn phòng cơ quan điều tra tỉnh đang thụ lý". Khi được hỏi về trách nhiệm đối với gia đình nạn nhân, ông Hải nhìn nhận: "Việc xảy ra thì mình phải có trách nhiệm cùng với gia đình đi lo chăm sóc cho mấy người bị nạn". Về tình trạng sức khỏe hiện nay của nạn nhân, ông Hải nhận định: "Gia đình bảo là cũng ổn định thôi".

Xe do ông Hải điều khiển lao từ đường lên vỉa hè (Ảnh B.P.)

Một ngày sau khi xảy ra tai nạn, một nguồn tin nói ông Hải cho rằng ô tô của ông bị nổ bánh dẫn đến lạc tay lái. Về thông tin sau khi gây tai nạn ông Hải bước xuống xe lảo đảo như người say rượu, ông Hải cho rằng túi khí trên xe nổ, chụp vào đầu nên ông bị choáng.

Trong khi đó mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hiện trường vụ TNGT kể trên. Người dân có mặt trong clip gọi ô tô gây tai nạn là "xe điên" vì đã tông nhiều xe máy. Người dân còn nghi ngờ tài xế đã say xỉn. Clip cho thấy nhiều CSGT có mặt, bảo vệ hiện trường trong đêm.

Sáng 1-11, phóng viên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để hỏi hướng chỉ đạo xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông này không phản hồi.

Mới đây, ngày 31-10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT) đã có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị điều tra, xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài lái ô tô gây tai nạn với 2 xe máy.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, báo cáo sơ bộ của Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Phước, khoảng 21 giờ ngày 29-10, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, hướng đi huyện Chơn Thành xảy ra vụ ô tô mất lái đã tông vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều, khiến 2 người bị thương nặng. Người điều khiển ô tô gây tai nạn là thượng tá Vũ Văn Hải - Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban ATGT tỉnh Bình Phước quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với cá nhân gây ra vụ TNGT này; đặc biệt làm rõ việc người điều khiển ô tô có vi phạm quy định về nồng độ cồn hay không, thông tin kịp thời cho các cơ quan truyền thông và gửi báo cáo về Ủy ban ATGT quốc gia.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng đề nghị chủ tịch tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, chú trọng các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn để người dân chủ động phòng ngừa.

Công văn còn yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước cần nêu gương thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự ATGT, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.