Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang bị kỷ luật

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 19:30 PM (GMT+7)

Để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng nên 2 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang bị xử lý kỷ luật.

Chiều nay (22/1), thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Hòa - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và Nguyễn Thanh Tân - Trưởng phòng Tổng hợp, Chính sách cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, ông Hòa bị người dân tố cáo do chủ quan, không tham mưu thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch trước khi trình lãnh đạo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức đối với 1 trường hợp, không thành lập tổ kiểm phiếu khi lấy phiếu tham khảo về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan nên làm phát sinh dư luận về tính khách quan của kết quả kiểm phiếu.

Qua xác minh vụ việc, đơn vị chức năng xác định những vi phạm của ông Hòa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Về phía ông Tân, UBKT Tỉnh ủy An Giang cũng nhận được đơn tố cáo, cho rằng ông Tân có dấu hiệu sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do Trung tâm FLAI (đã hết thời hạn hoạt động) cấp để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính trong thời gian ông này làm Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy An Giang xác định việc làm của ông Tân đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng và đã đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Trước khi ra quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ trên, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành 2 kỳ họp để xem xét, kết luận giải quyết tố cáo.

