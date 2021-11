Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không thể đợi tiêm hết vắc xin mới cho học sinh đi học

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 16:39 PM (GMT+7)

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Hà Nội không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có COVID-19 mới cho đi học.

Ngày 2/11, tại UBND TP.Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, kinh nghiệm chống dịch vừa qua càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Hà Nội, vì nếu để bùng phát dịch nặng như thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh phía Nam thì sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lực quốc gia. Hà Nội phải kiên trì xác định phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cầu thị, lắng nghe và chỉ đạo của Trung ương.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Trọng Toàn.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi nguy cơ dịch bệnh rất cao, đã có những khu vực dịch ngấm sâu trong cộng đồng như những ổ dịch phát hiện tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, gần nhất là huyện Phú Xuyên. Nguy cơ do người về từ vùng dịch cũng rất cao, không chỉ là người về từ các tỉnh phía Nam mà ở các phía như trường hợp F0 ở huyện Mê Linh vừa qua là người về từ tỉnh Hà Giang”, ông Phong nói.

Phân tích thêm về những kiến nghị của Hà Nội, ông Phong đề nghị ngoài quy định hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch chung, Bộ Y tế nên có hướng dẫn phù hợp với đặc thù đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vì một quận như Hoàng Mai có dân số gần gấp đôi một tỉnh miền núi phía Bắc, nếu áp tiêu chí theo tỷ lệ dân số hiện nay, thì mặc dù số ca mắc lớn, nguy cơ cao vẫn mãi được coi là “vùng xanh”.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, với đặc thù của một đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được như ngày hôm nay là rất tốt.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội vẫn phải rất cảnh giác, bởi thực tế cả nước dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng, chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên bắc ban đầu trong phòng, chống dịch, gồm ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện, nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Trọng Toàn.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cũng cần “tập dượt” các phương án khác, như thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới.

Về cung cấp vắc xin, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế bố trí đủ vắc xin để Hà Nội tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến. Đối với học sinh, tập trung trước một bước cho những nơi có dịch rất nặng trong thời gian vừa qua, kể cả những nơi liền kề Hà Nội.

Về vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng cho rằng, Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này.

Tinh thần là an toàn mới đi học, nhưng an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phân tích, việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của các cháu. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn. Hơn nữa, Tổ chức Y tế thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, do vậy, không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có COVID-19 mới cho đi học. Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội căn cứ thực tiễn, tiến hành mở dần, cần linh hoạt, không máy móc.

Ghi nhận những kiến nghị của Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá cấp độ dịch như đề nghị của Hà Nội.

