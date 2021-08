Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nói gì về việc bị kỷ luật?

Vụ Nhật Cường: Đề nghị xử lý Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong đó, có ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên giám đốc Sở KH-ĐT, hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Nguyễn Mạnh Quyền không trực tiếp chỉ đạo, tham gia quá trình tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng 2 gói thầu số hóa năm 2016, 2017 tại Sở KH-ĐT. Tuy nhiên, ông Quyền với tư cách thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở KH-ĐT. "Do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND TP xử lý theo quy định"- kết luận điều tra nêu rõ.