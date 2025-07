Tàu dầu chở 1 triệu thùng dầu rời cảng Nga, bất ngờ phát nổ

Tàu chở dầu Vilamoura có tải trọng hơn 158.000 tấn. Ảnh: Militarnyi.

Theo RT, tàu chở dầu Vilamoura, do công ty TMS Tankers vận hành, gặp sự cố vào ngày 27/6 sau khi rời cảng Zuetina của Libya, đang trên đường tới Gibraltar – vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh gần Tây Ban Nha. Người phát ngôn của hãng cho biết, sau vụ nổ, tàu bị ngập nước trong khoang máy, dẫn đến mất kiểm soát và trôi dạt trên biển.

Theo hãng tin Bloomberg, đây là vụ nổ mới nhất trong loạt sự cố chưa rõ nguyên nhân liên quan đến các tàu dầu từng cập cảng Nga. Dữ liệu định vị cho thấy Vilamoura đã ghé cảng dầu Ust-Luga ở Nga vào đầu tháng 4 và cơ sở thuộc Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) gần Novorossiysk (Nga) vào tháng 5 – cả hai đều chủ yếu xử lý dầu thô có nguồn gốc từ Kazakhstan.

Từ đầu năm đến nay, có 4 tàu chở dầu khác gặp sự cố tương tự sau khi từng cập cảng dầu của Nga, theo công ty tư vấn rủi ro hàng hải Vanguard Tech.

Các sự cố xảy ra trong bối cảnh phương Tây ngày càng siết chặt giám sát hoạt động hàng hải có liên quan tới Nga, khi các lệnh trừng phạt từ EU và Mỹ đã làm thay đổi các tuyến vận tải dầu toàn cầu. Washington và Brussels cáo buộc Nga cùng đối tác đang vận hành một "đội tàu bóng tối", tức những tàu không tuân theo quy định bảo hiểm phương Tây, nhằm né tránh lệnh trừng phạt. Nga nhiều lần bác bỏ và gọi các biện pháp trừng phạt này là "phi pháp".

Sau loạt vụ nổ, một số chủ tàu được cho là đã tiến hành kiểm tra thân tàu bằng thợ lặn và thiết bị điều khiển dưới nước để xem liệu có mìn cài hay không.

Bloomberg cũng lưu ý rằng Ukraine đã nhiều lần tấn công cơ sở năng lượng của Nga kể từ khi xung đột leo thang. Tháng 2 vừa qua, máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng trạm bơm dầu Kropotkinskaya ở miền nam Nga, nơi do Liên doanh Đường ống Caspi điều hành. Tuyến đường ống CPC đóng vai trò then chốt, vận chuyển khoảng 80% lượng dầu thô của Kazakhstan ra thị trường toàn cầu. Moscow lên án những cuộc tấn công là hành vi vi phạm cam kết ngừng tấn công hạ tầng năng lượng vào thời điểm đó và cáo buộc Kiev phá hoại nỗ lực hòa đàm do Mỹ thúc đẩy.

Tàu Vilamoura được đóng năm 2011, có tải trọng hơn 158.000 tấn. Theo dữ liệu từ trang VesselFinder, hiện con tàu đang được lai dắt trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải để tới Hy Lạp. Thiệt hại khi đó sẽ được đánh giá cụ thể.

Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận. Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine từng thông tin vụ nổ trên tàu hàng Sparta của Nga ở ngoài khơi Syria vào cuối năm ngoái nhưng không trực tiếp nhận trách nhiệm.