Phía sau ‘bộ cửa nhà thờ bằng gỗ lim’ của ông Lưu Bình Nhưỡng

Như PLO đã đưa tin, VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố bị can Lưu Bình Nhưỡng ̣(cựu đại biểu Quốc hội) về tội cưỡng đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã can thiệp, tác động đến những người có thẩm quyền để tạo điều kiện cho bằng nhóm của bị can Phạm Minh Cường thu tiền bảo kê vào bãi cát ở vùng biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Bị can Lưu Bình Nhưỡng

Theo cáo buộc, ngoài việc hỗ trợ bảo kê nhóm giang hồ, ông Nhưỡng còn can thiệp vào việc giải quyết vụ án dân sự của TAND TP Hải Phòng để trục lợi.

Cụ thể, anh Bùi Văn Thao bị ông Vũ Văn Khiến (cùng ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) khởi kiện đòi lại đất tranh chấp tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông Khiến đã khởi kiện ra TAND huyện Thủy Nguyên để đòi lại đất.

TAND huyện Thủy Nguyên đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng anh Thao phải bàn giao nhà, đất cho ông Khiến. Do đang làm thuê cho bị can Cường, biết Cường và bị can Lưu Bình Nhưỡng có quan hệ thân thiết nên anh Thao đã nhờ Cường nói với ông Nhưỡng can thiệp với TAND Hải Phòng, xử theo hướng có lợi cho anh Thao trong phiên tòa phúc thẩm.

Anh Thao nói nếu giữ lại được mảnh đất thì sẽ cắt ra 1 lô 100m2 trị giá khoảng 160 triệu đồng, trong diện tích mảnh đất đang tranh chấp - bán đi lấy tiền để cảm ơn ông Nhưỡng.

Cường đồng ý và đến gặp ông Nhưỡng nhờ can thiệp. Ông Nhưỡng bảo anh Thao viết đơn, anh Thao đã nhiều lần làm đơn và gửi các tài liệu kèm theo cho ông Nhưỡng. Nhưng sau khi nhận đơn, ông Nhưỡng chưa can thiệp ngay.

Khoảng tháng 11-2020, khi bị can Nhưỡng đang xây nhà thờ của gia đình tại thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thì Cường đến chơi.

Trong lúc nói chuyện, ông Nhưỡng khen bộ cánh cổng gỗ của nhà Cường ở xã Thụy Xuân đẹp. Để tạo động lực cho ông Nhưỡng nhiệt tình can thiệp việc của Thao, Cường nói sẽ biếu 1 bộ cánh cổng nhà thờ làm bằng gỗ.

Sau khi bàn bạc với anh Thao, Cường thuê thợ mộc đến đo đạc, làm bộ cánh cổng bằng gỗ lim. Khoảng đầu tháng 12-2020, nhóm của Cường và anh Thao đến nhà ông Nhưỡng ở Hà Nội tiếp tục nhờ can thiệp.

Tại phòng khách ở nhà ông Lưu Bình Nhưỡng, anh Thao gửi cho ông Nhưỡng đơn tố cáo khẩn cấp, nội dung tố cáo một số hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ xã liên quan đến việc cấp lô đất trên.

Ngày 14-12-2020, ông Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội, ký văn bản kiến nghị Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc theo pháp luật, xem xét tạm đình chỉ việc giải quyết để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng xác minh một số nội dung anh Thao nêu trong đơn “tố cáo cán bộ xã Dương Quan, cán bộ địa chính huyện Thủy Nguyên đã làm giả hồ sơ, chữ ký xác nhận để giả mạo chuyển nhượng nhà đất của gia đình anh Thao”.

Đầu tháng 2-2021, nhóm Cường, Thao và thợ mộc mang bộ cánh cổng gỗ, trị giá 75 triệu đồng đến nhà thờ của gia đình ông Nhưỡng lắp đặt.

Ngày 3-3-2021, TAND Hải Phòng có Công văn số 151/TA-TDS gửi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, nội dung không chấp nhận đề nghị tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Công an huyện Thủy Nguyên cũng có văn bản gửi TAND Hải Phòng, khẳng định nội dung anh Thao tố cáo một số vi phạm là không có căn cứ xử lý.

Tác động không có kết quả vẫn tiếp tục thực hiện

Do việc can thiệp chưa đạt kết quả, giữa tháng 3-2021, ông Nhưỡng bảo phía anh Thao làm đơn gửi để tiếp tục can thiệp.

Tháng 5-2021, anh Thao cùng nhóm Cường đến nhà ông Nhưỡng ở Hà Nội tiếp tục gửi đơn tố cáo khẩn cấp.

Ngày 31-5-2021, bị can Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội, tiếp tục ký văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND Hải Phòng chỉ đạo thanh tra, xem xét xử lý vi phạm của cán bộ UBND xã Dương Quan; kiến nghị TAND Hải Phòng xem xét hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Thủy Nguyên.

Ngày 10-6-2021, TAND Hải Phòng có Công văn gửi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thông báo đã nhận được văn bản kiến nghị trên và đã chuyển HĐXX phúc thẩm để xem xét.

Bị can Nhưỡng đã chụp lại văn bản này của Tòa án, gửi cho Cường qua ứng dụng Telegram.

Ngày 24-6-2021, TAND Hải Phòng mở phiên tòa phúc thẩm, kết quả giữ nguyên nội dung như bản án sơ thẩm, buộc vợ chồng anh Thao phải bàn giao nhà, đất cho ông Khiến.

Cuối tháng 6-2021, nhóm Cường và anh Thao đến nhà ông Lưu Bình Nhưỡng. Khi gặp nhau, bị can Nhưỡng tiếp tục hướng dẫn anh Thao về làm đơn gửi Văn phòng Quốc hội đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm nhưng anh Thao thấy không có kết quả nên không làm đơn.