Phi công dương tính với ketamine được xử lý theo quy định nào?

Ngày 5-5, nhà chức trách hàng không cho biết hiện phi công này đã bị tạm đình chỉ bay để chờ kết luận chính thức. Cơ quan chức năng đang tổ chức cho xét nghiệm chính thức tại bệnh viện để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, việc xử lý đối với phi công D. tùy thuộc vào kết quả phân tích người này có phụ thuộc vào chất gây nghiện hay không. Có thể kết quả dương tính với ketamine là do tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh đang sử dụng, cũng có thể là phụ thuộc chất gây nghiện. Do đó, cần phải có những bước xác minh tiếp với các phân tích y tế chuyên sâu tại cơ quan chuyên môn để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo quy định hiện hành, trường hợp kết quả phân tích chuyên sâu từ cơ quan chức năng cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm, phi công sẽ bị thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn.

Phi công nói riêng và các nhân viên hàng không nói chung thực hiện theo chế độ kỷ luật lao động đặc thù được quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 25-11-2013.

Điều 5 Thông tư này quy định nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc đang đảm nhận trong các trường hợp sau: Vi phạm các quy định, nội quy gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự; Tự ý bỏ vị trí làm việc; Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ; Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định; Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.

Điều 6 Thông tư này quy định về sử dụng nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động đặc thù.

Theo đó, không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp sau: Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng; Bị kết án trong các vụ án hình sự; Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác trong quy định.

Như vậy, nếu phi công bị xác định đã sử dụng chất cấm sẽ bị thu bằng lái vĩnh viễn, đồng thời phải ra khỏi ngành hàng không.

Người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi nhân viên hàng không có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, đồng thời báo cáo cho Cảng vụ hàng không trong trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không.

Theo báo cáo của trạm y tế Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines, ngay trong ngày 25-4, trạm y tế đã đưa phi công D. đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Ngày 26-4, bệnh viện Medlatec trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký - quang phổ khối của phi công D. cho thấy có tìm thấy ketamine.

Phi công D.1. có đưa đến 2 thuốc giảm đau đang uống (không có đơn của bác sĩ) nhưng hoạt chất trong thuốc giảm đau không có thành phần giống ketamine, trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamine.

Tuy nhiên, theo đại diện Vietnam Airlines, đây vẫn chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng. Hiện, các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Ketamine nằm trong nhóm thuốc thuộc loại III và được cấp phép dùng trong các cơ sở y tế và bệnh viện như một chất gây mê. Tuy vậy, ketamine vẫn là một dạng ma túy tổng hợp, vì có công dụng an thần và tạo ảo giác nên thường bị lạm dụng cho những lý do không chính đáng. Nếu tự ý dùng trong khoảng thời gian có thể dẫn đến tình trạng nghiện ngập và những biến chứng nguy hiểm.

