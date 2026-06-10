Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin việc lực lượng của Đội quy tập 584 vừa tổ chức khảo sát và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện. Ảnh: X.D.

Trước đó, nhận nguồn tin từ đơn vị thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn về việc phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Đội 584 cử lực lượng tiến hành khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công của bệnh viện này.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m, phần còn lại chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân cùng nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong hầm đất lẫn gạch đá. Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng… Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ được đưa về chăm sóc hương khói tại đơn vị Đội 584.

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ được đưa về chăm sóc hương khói tại đơn vị Đội 584. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN.