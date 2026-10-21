Phát hiện khẩu súng thần công dài gần 3 mét tại Thành Điện Hải

Sáng 21/10, trong quá trình thi công giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95m, nằm ở độ sâu khoảng 1,5m so với mặt đất. Theo Bảo tàng Đà Nẵng, đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích.

Phát hiện mới góp phần bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Thành Điện Hải, gắn với cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860).

Khu vực phát hiện khẩu súng thần công tại Thành Điện Hải sáng 21/10. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813, dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng kiên cố theo kiến trúc Vauban, từng bố trí 30 ụ súng thần công. Đây là một trong những vị trí trọng yếu thuộc phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860), Thành Điện Hải là một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần kiên cường của quân dân Đà Nẵng.

Năm 2017, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo giai đoạn 2 được triển khai từ cuối năm 2025, nhằm khôi phục diện mạo và không gian lịch sử của di tích.

Theo đó, kỳ đài được phục dựng tại vị trí nguyên bản; cổng thành phía Tây được phục dựng trên nền móng khảo cổ; nhà trú sở được bố trí làm nơi thờ các nghĩa sĩ và danh tướng. Dự án còn xây dựng khu bảo quản súng thần công, bảo tồn không gian khảo cổ và phủ kính phục vụ khách tham quan.

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, sau khi dự án hoàn thành, các khẩu súng thần công sẽ được đưa vào khu trưng bày, bảo quản theo phương án phù hợp, góp phần phát huy giá trị di tích và phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử của người dân, du khách.