Phát hiện 6 người trong thùng xe tải “luồng xanh” trên Quốc lộ 1

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 13:39 PM (GMT+7)

Kiểm tra xe tải có mã nhận diện “luồng xanh” trên Quốc lộ 1, lực lượng chức năng phát hiện 6 người ngồi bên trong thùng xe.

Trưa 18/9, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã lập biên bản, bàn giao tài xế, phương tiện và 6 người được chở trong thùng xe tải cho Công an phường An Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xử lý theo quy định.

Xe tải chở 6 người trong thùng xe

Trước đó, sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc đội CSGT Bình Triệu làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên Quốc lộ 1 (đoạn đường do Đội CSGT Bình Triệu quản lý (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An) thì phát hiện xe tải có mã nhận diện “luồng xanh” dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng xe tải có 6 người ngồi bên trong. Tài xế cho biết, những người này từng là F0, vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly, nhờ chở về địa phương để khai báo y tế.

Tài xế cho biết, những người này từng là F0, vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly, nhờ chở về địa phương để khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tài xế xe tải với lỗi “chở người trên xe trái quy định”, đồng thời ban giao phương tiện và những người trên xe cho công an phường An Bình, TP Dĩ An theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/phat-hien-6-nguoi-trong-thung-xe-tai-luong-xanh-tren-quoc-lo-1-502021189134086...