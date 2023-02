Phạt cô đồng lập điện gọi hồn, áp vong

Sáng 17-2, ông Tống Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Đông Quan, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), cho biết UBND xã Đông Quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với bà Hoàng Thị L. (SN 1957, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan) do đã có hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi.

Người dân đến gọi hồn tại điện thờ nhà bà L.

"Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc điện thờ nhà bà Hoàng Thị L. hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi thông qua hình thức gọi hồn, áp vong, lên đồng... ngày 15-2, UBND xã đã yêu cầu bà Hoàng Thị L. đến trụ sở UBND xã để làm việc, giải quyết về vi phạm trong lĩnh vực văn hóa" -Chủ tịch UBND xã Đông Quan nói.

Tại buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Quan, lãnh đạo Công an xã, cán bộ an ninh Công an huyện Đông Hưng, cán bộ văn hóa, tư pháp, bà Hoàng Thị L. (thường gọi cô L.) thừa nhận bản thân có hành nghề gọi hồn, áp vong, xem bói.

Bà L. thừa nhận đã hành nghề gọi hồn, lên đồng được khoảng 20 năm nay. Mọi người đến yêu cầu gọi hồn tùy tâm dâng lễ. Người 20 ngàn đồng, người 50 ngàn đồng đặt vào đĩa gạo để bà L. thực hiện gọi hồn chứ không hề ép buộc ai.

Theo cán bộ văn hóa xã Đông Quan, điện thờ nhà bà L. rất nhỏ, chỉ khoảng hơn chục m2, từ trước tới nay, bà này hoạt động cũng không rầm rộ, ồn ào.

Người dân đến gọi hồn tại điện thờ nhà bà L.

"Bà L. chỉ lập cái điện nhỏ thôi, dân xã ở đây có ai đến xem bói hay lễ bái gì đâu, toàn người ở nơi xa không biết truyền tai nhau đến. Bà ấy cũng không gây mất an ninh trật tự, ồn ào, mà ai tìm đến thì xem, thực hiện gọi hồn, thành ra chúng tôi cũng không nhận được phản ánh nào của người dân xung quanh để kịp thời phát hiện, xử lý" - vị cán bộ văn hóa xã Đông Quan cho biết.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà Hoàng Thị L. đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái, không đúng quy định trong lĩnh vực văn hóa. Bà này cũng đã cam kết rằng từ nay sẽ đóng cửa, không hành nghề nữa.

Theo ghi nhận, điện thờ nhà bà L. hiện đã cửa đóng, then cài, không còn người đến gọi hồn, áp vong.

Bà L. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Căn cứ nội dung vụ việc, Chủ tịch UBND xã Đông Quan đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng, yêu cầu gia đình bà L. chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan. Ngay sau đó, bà L. đã chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.

Nguồn: https://nld.com.vn/dia-phuong/phat-co-dong-lap-dien-goi-hon-ap-vong-20230217122623968.htmNguồn: https://nld.com.vn/dia-phuong/phat-co-dong-lap-dien-goi-hon-ap-vong-20230217122623968.htm