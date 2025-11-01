Ôtô nằm la liệt trên đường phố Huế chờ cứu hộ

Đêm 27/10, nước sông Hương và sông Bồ vượt báo động 3, làm 32/40 xã, phường TP Huế ngập sâu 1-2 m, hàng nghìn nhà dân và ôtô chìm trong lũ. Toàn thành phố có 12 người chết, một mất tích.

Đến ngày 31/10, lũ rút xuống dưới báo động 2, hàng chục ôtô nằm la liệt trong Công viên Trung tâm hành chính công trên đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ vì chết máy. Khu vực này vốn được người dân các chung cư Vicoland, Xuân Phú chọn làm nơi gửi xe tránh lũ.

Hầm gửi xe Công viên Kim Đồng trên đường Hà Nội vẫn ngập, nhiều ôtô chìm trong nước. Lực lượng cứu hộ đang hút nước, đưa xe ra ngoài. Đây là lần đầu công viên hầm bị ngập kể từ khi xây dựng mới.

Lũ rút còn nửa bánh xe, bùn đất phủ màu vàng lên những chiếc xe đỗ bên đường ở phường An Cựu, chờ cứu hộ.

Khoang lái xe hơi với ghế da, bảng điều khiển và vô lăng tràn ngập bùn non sau lũ.

Trên cầu Kiểm Huệ ở phường An Cựu, hàng loạt ôtô nằm trên cầu chờ cứu hộ sau khi bị nước lũ nhấn chìm. Rác thải mắc kẹt dưới gầm xe.

Ôtô nằm giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, xung quanh là rác đọng lại khi nước rút.

Trước lũ, nhiều người dân phường Vỹ Dạ và An Cựu gửi xe tại Khu đô thị Phú Xuân hoặc đưa lên cầu đường Tố Hữu để tránh ngập. Tuy nhiên, đêm 27/10, mực nước sông Hương đạt đỉnh 5,05 m, tràn qua cầu khiến nhiều ôtô bị ngập.

Những ngày qua, xe cứu hộ hoạt động liên tục để vận chuyển ôtô bị ngập đến các gara ôtô,

Ngoài ôtô, nhiều xe máy bị ngập nước bỏ lại trên vỉa hè đường Tố Hữu chưa có chủ nhận đến đưa về.

Bãi xe máy trong khu chung cư ở phường Vỹ Dạ bị nước lũ nhấn chìm, sau khi nước rút, xe nằm la liệt trong bãi xe.