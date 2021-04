Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 16:03 PM (GMT+7)

Chiều 5/4, với 96,25% đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Ông trưởng thành từ ngành công an và từng kinh qua các chức vụ: Phó tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công về Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

