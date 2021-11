Ông Nguyễn Thành Tài: Cuối đời mà đi tù là cú sốc lớn

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 06:00 AM (GMT+7)

Lời nói sau cùng, ông Nguyễn Thành Tài cảm ơn HĐXX đã lắng nghe lời trình bày và ông nói rằng đây là cú sốc lớn khi ông phải đi tù vào những năm tháng cuối đời.

Ngày 30-11, phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng đồng phạm kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và tuyên án vào sáng 2-12.

Khi được nói lời sau cùng, ông Nguyễn Thành Tài nói lời cảm ơn đến HĐXX vì đã lắng nghe, cho bị cáo được trình bày đầy đủ những gì muốn nói.

Trước bục khai báo, ông Nguyễn Thành Tài nghẹn ngào: "Không ai đoán trước được ngày mai, cuối đời lại vào tù. Đây là cú sốc mạnh đối với tôi và tôi rất thấm thía. Tôi mong HĐXX phúc thẩm nhìn nhận, đánh giá chúng tôi một cách công tâm".

Trước đó, ông Tài xin giảm án và xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Tài cho rằng việc làm của mình không phải là hành vi trục lợi cá nhân mà chỉ thực hiện chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao ở lô đất 8-12 Lê Duẩn đã được UBND TP HCM thông qua trước đó và không có sự thay đổi. Đến khi ông được phân công quản lý mảng đô thị thì căn cứ vào chủ trương cũ để đưa ra các chỉ đạo, thực hiện dự án.

Ông Tài cho rằng giai đoạn 2007-2011, tình hình kinh tế, tài chính thế giới bị suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế trong nước. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến có những chỉ đạo nhanh chóng thực hiện dự án khách sạn 5 sao tại khu đất 8-12 Lê Duẩn. Đến nay, quyền sử dụng đất tại số 8-12 Lê Duẩn chưa bị chuyển giao cho bên thứ ba nên hành vi của ông không gây ra thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho nhà nước.

Trong lời nói sau cùng, bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) bật khóc và mong HĐXX xem xét toàn bộ đơn kháng cáo của bà và kháng cáo của Công ty Hoa Tháng Năm.

Ở phần tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM khẳng định bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai và tòa sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ, có căn cứ các quy định của pháp luật. Từ đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của Công ty Hoa Tháng Năm và chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP HCM.

Lô đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) có tổng diện tích 4.896 m2, là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM là trái với các quy định của pháp luật.

Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án. Chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Bộ Công an cho biết tại thời điểm khởi tố vụ án - ngày 7-12-2018- hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng. Với những hành vi này, bà Lê Thị Thanh Thúy bị phạt 5 năm tù, ông Nguyễn Thành Tài 8 năm tù. Liên quan đến vụ án, nhiều bị cáo khác lãnh từ 3 năm tù đến 5 năm tù giam.

