Ông Nguyễn Đức Chung dùng số điện thoại nước ngoài trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

Theo kết luận của cơ quan công an, quá trình trao đổi với bị can Phạm Quang Dũng, ông Nguyễn Đức Chung đã dùng hai số điện thoại di động đều do người khác tặng. Trong đó có một số điện thoại đăng ký tại nước ngoài của một người quen đã chết.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung

Lần gặp đầu tiên của cựu cán bộ công an và nguyên Chủ tịch TP.Hà Nội

Theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, bị can Phạm Quang Dũng (nguyên là cán bộ công an) đã có 3 lần chuyển tài liệu mật cho ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, nguyên là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 20h20 ngày 20/7/2019, theo đề nghị của ông Chung, Dũng đã đặt xe trên ứng dụng để tới nhà ông Chung ở phố Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Đây cũng là lần gặp đầu tiên để trao đổi về vấn đề “tuồn” tài liệu mật ra ngoài.

Tại cuộc gặp, hai người trao đổi một số nội dung về công tác điều tra vụ án “Công ty Nhật Cường” mà ông Chung và vợ được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ông Chung đã đề nghị Dũng cung cấp các tài liệu có liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Công ty Nhật Cường” cho mình và được Dũng đồng ý.

Sau khi Dũng ra về, ông Chung đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Trung (nguyên là Chuyên viên phòng thư ký biên tập TP.Hà Nội) liên hệ và đến nhận tài liệu từ phía Dũng rồi mang về cho mình. Dũng đã in 5 bản tài liệu cho vào phong bì dán kín chuyển giao cho Trung để Trung mang về và giao cho ông Chung vào tối cùng ngày (20/7/2019).

Các bị can Ngọc, Trung và Dũng tại thời điểm bị bắt giữ

Sau đó, Dũng còn tiếp tục chuyển cho ông Chung các tài liệu liên quan đến vụ “Công ty Nhật Cường” thêm 2 lần nữa, lần lượt vào tối ngày 25/8/2019 và 10/6/2020 gồm các file ảnh và tài liệu. Ông Chung đã chỉ đạo Trung và bị can Nguyễn Anh Ngọc (nguyên là Phó trưởng phòng thư ký biên tập TP.hà Nội) chỉnh sửa, in tài liệu ra giấy cho mình.

Dùng số điện thoại nước ngoài của người đã chết để liên lạc

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, ngoài 3 lần chuyển tài liệu cho ông Chung như trên, có căn cứ cho thấy bị can Phạm Quang Dũng còn nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ “Công ty Nhật Cường” cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cụ thể, từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2020, Dũng sử dụng số điện thoại của mình để liên lạc 20 lần với ông Chung theo 2 số điện thoại (1 đầu số đăng ký tại Việt Nam, 1 đầu số đăng ký tại nước Nga) qua ứng dụng.

Ông Nguyễn Đức Chung khai đã ném điện thoại iPhone và sim điện thoại nước ngoài sau khi 2 thuộc cấp bị bắt

Số điện thoại có đầu số đăng ký tại Việt Nam mà ông Chung sử dụng do Nguyễn Hoàng Trung tặng khi sang làm lái xe cho ông Chung vào năm 2016. Số điện thoại có đầu số đăng ký tại nước Nga do một người quen sinh sống tại nước Nga (đã chết vào tháng 5/2020) tặng cho ông Chung cùng điện thoại di động iPhone.

Chiếc điện thoại iPhone và sim điện thoại đã bị ông Chung ném đi vào tối 14/7/2020, sau khi Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị bắt.

Quá trình điều tra vụ án còn phát hiện, nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, vào ngày 22/1/2020, thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung, Dũng đã nhận của ông Chung 1 phong bì, bên trong có chứa 10.000 USD. Dũng đã thông qua gia đình nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Cũng trong bản kết luận điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An cũng quyết địch tách hành vi chuyển 10.000 USD cho bị can Phạm Quang Dũng. Đồng thời, hành vi có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” khi tự ý đột nhập vào phòng lãnh đạo để lấy tài liệu mật của Dũng cũng được tách để xem xét, xử lý sau.

