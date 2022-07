Ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sáng 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: NTV

Tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã trao quyết định, phát biểu chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết nhiệm vụ mới được giao là rất vinh dự và tự hào đối với bản thân ông, đồng thời đây cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, bản thân luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; nhanh chóng nắm bắt công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh ngày 11-5-1967, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là chuyên ngành Thi công cơ giới, thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Hiếu từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tính đến nay, Tỉnh ủy Nghệ An có ba Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Hoàng Nghĩa Hiếu.

