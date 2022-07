Khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu SENA

Cơ quan công an đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Sơn Lộ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA.

Ngày 27/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; ra Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Sơn Lộ (SN 1948, trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) - nghề nghiệp: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA (Viện nghiên cứu SENA) có địa chỉ tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nhà 35 Điện Biên Phủ

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bị can Lộ được biết đến khi liên tiếp khiếu nại về quyết định thu hồi toàn bộ nhà, đất tại 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình của UBND TP Hà Nội vào ngày 4/3/2013. Sau đó, dù đã có kết luận của Thanh tra TP Hà Nội khẳng định nhà, đất nói trên thuộc quản lý của Nhà nước từ năm 1961, bị can Lộ vẫn tiếp tục khiếu nại. Vụ việc nói trên đã gây lùm xùm trên các mặt báo một thời gian.

Ngày 4/7/2022, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện nghiên cứu SENA với lý do đình chỉ để thực hiện thủ tục giải thể. Nguyên nhân bởi Viện nghiên cứu SENA đã vi phạm Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp.

