Ô tô lắp loa gây mất trật tự khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Bộ Công an cho vừa phản hồi bạn đọc về vấn đề: Khi tham gia giao thông trên đường, thi thoảng qua các nút giao dừng chờ đèn đỏ, tôi thấy giật mình vì nhiều tài xế lắp loa trên ô tô và bật nhạc inh ỏi. Hành vi này gây mất trật tự, và tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Bộ Công an cho tôi hỏi, việc lắp loa trên ô tô sử dụng gây mất trật tự khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về "Các hành vi bị nghiêm cấm", trong đó có hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hành vi tài xế lắp loa (thiết bị âm thanh) trên xe ô tô và sử dụng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh minh họa

"Do đó, hành vi tài xế lắp loa (thiết bị âm thanh) trên xe ô tô và sử dụng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một hành vi bị nghiêm cấm", Bộ Công an khẳng định.

Bênh cạnh đó, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng quy định chi tiết mức xử phạt với hành vi trên.

Cụ thể, hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Đồng thời, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi lắp loa và sử dụng trên xe ô tô gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn buộc phải tháo dỡ loa lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.