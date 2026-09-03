Ô tô dàn hàng, xe máy leo vỉa hè ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Ngay từ 6h sáng, đường phố Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp sống thường nhật sau những ngày nghỉ lễ. Tại các trục giao thông huyết mạch khu vực phía Tây và phía Nam, mật độ phương tiện tăng cao. Lượng xe tiếp tục dồn lên trong khung giờ cao điểm từ 7h30 đến 8h30.

Trục Nguyễn Xiển - hầm chui Trần Duy Hưng, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm. Xung đột giao thông xuất hiện tại các điểm quay đầu và ngã rẽ khiến ùn ứ cục bộ xảy ra liên tục.

Phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là tại các điểm lên xuống nút giao - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng "nút thắt cổ chai".

Tuyến Láng - Trường Chinh, tình trạng "đông nhưng không tắc cứng" duy trì suốt khung giờ cao điểm. Dù tốc độ di chuyển thấp, các phương tiện vẫn có thể nhích dần.

Theo bảng điện tử giao thông thông minh của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, các hướng đi Vành đai 3, vào khu vực trung tâm thành phố đều có mật độ phương tiện cao đến rất cao.

Tại nhiều khu vực có mật độ phương tiện cao, tình trạng xe máy leo lên vỉa hè diễn ra phổ biến.

Nhiều người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè gần như suốt đoạn đường trên trục đường Chùa Bộc. CSGT đã có mặt tại các nút giao trọng điểm để phân luồng. Người dân nên chủ động cập nhật tình hình qua radio hoặc ứng dụng bản đồ để chọn lộ trình thay thế, tránh khung giờ "vàng" ùn ứ.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng 3/9 là ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Trên nhiều tuyến đường và khu vực trước cổng trường, lượng phụ huynh đưa con đến trường tăng cao. Đáng chú ý, vẫn còn một số trường hợp phụ huynh chở quá số người quy định hoặc chưa chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng là ngày học sinh Hà Nội trở lại trường chuẩn bị cho năm học mới.

Tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 8h30, chiều hướng vào trung tâm Hà Nội xảy ra ùn tắc, trong khi chiều ngược lại chỉ ùn ứ nhẹ.

Tại lối xuống cầu vượt Phạm Ngọc Thạch, giao thông ùn tắc, các phương tiện dễ xảy ra xung đột khi tách dòng giữa hướng lên cầu và đi dưới.

Trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, dòng người len lỏi qua nhiều tuyến phố hướng vào trung tâm, khiến giao thông thêm áp lực.