Ô tô con nát bét, văng bánh ra ngoài sau va chạm kinh hoàng với xe tải

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 15:12 PM (GMT+7)

Chiếc xe tải lưu thông đến địa bàn xã Võ Lao đã va chạm mạnh với xe ô tô con lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: M.K

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 7/1, tại tuyến đường 314, đoạn qua địa bàn xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Công an xã Võ Lao cho hay, vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 30E–000xx lưu thông trên đường 314, hướng từ xã Ninh Dân đi Võ Lao. Khi đến địa bàn xã Võ Lao, xe này va chạm mạnh với xe tải mang BKS 19C–102xx lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con quay ngang đường, nát bét, biến dạng. Tài xế ô tô bị thương, mắc kẹt trong xe được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng phần đầu.

Chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: M.K

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô con chỉ có một mình tài xế. Còn tài xế xe tải may mắn không bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với công an huyện xác minh danh tính lái xe gặp nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc”, vị lãnh đạo công an xã Võ Lao thông tin.

