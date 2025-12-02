Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Chiều 2-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 5 chỗ trên cầu Rạch Miễu. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị cháy rụi.

Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu. Ảnh do người dân cung cấp

Chiếc xe bị cháy trơ khung. Ảnh: Hải Đường

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.H.Y. (SN 1991; ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô lưu thông trên cầu Rạch Miễu, từ hướng TPHCM đi miền Tây.

Khi phương tiện lên gần giữa cầu Rạch Miễu thuộc địa phận phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp thì xe bất ngờ bốc cháy, tài xế mở cửa thoát ra ngoài tri hô và dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt hiện trường khẩn trương chữa cháy, điều tiết giao thông tránh ùn tắc trên cầu.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn nhưng ô tô bị cháy trơ khung.

Hiện trường vụ cháy khiến ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi.