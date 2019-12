Nước biển nổi bọt đen như cà phê lan rộng vùng biển Khu kinh tế Dung Quất

Nước biển bị nhuộm màu, nổi bọt vàng, đen như cà phê, từ khu vực bãi biển Khe Hai đã lan rộng ra vùng biển Khu kinh tế Dung Quất, khiến người dân hoang mang và lo lắng. Người dân nghi có thể là do nước xả từ các hồ tôm, hoặc do hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy tại khu kinh tế Dung Quất...?

Sáng 6/12, tại vùng biển thôn Hải Ninh (Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục phát hiện thêm một vệt nước biển có màu đen ngòm như cà phê, nổi bọt màu vàng bất thường. Người dân địa phương vẫn đang hoang mang trước hiện tượng thay đổi bất thường của nước biển và ngày một lan rộng.

Vệt nước đen bất thường tại vùng biển thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Một số người dân sống ở đây đã bao đời cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy biển có màu lạ như vậy. Bình thường vào mùa biển động nước chỉ có màu vàng thôi, chứ không phải như bây giờ màu nước đen ngòm, nổi bọt sủi vàng đen rất bất thường kiểu này.

Nước biển sủi bọt như màu cà phê. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Dương Duy Din, trưởng thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, cho biết: “Nước biển chuyển màu vài ngày rồi, ai thấy cũng lo lắng mà không biết nguyên nhân vì sao. Mong các cấp chính quyền sớm cho cơ quan chuyên môn lấy nguồn nước về kiểm tra xem nguyên nhân xem có phải do các công ty xả thải dẫn đến ô nhiễm hay không để dân an tâm”.

Người dân địa phương chưa từng thấy hiện tượng này. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Buổi chiều cùng ngày, dọc bãi tắm Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn nước biển vẫn còn màu đen, bọt vàng ố như trước ngày 5/12, nhiều vị trí nước biển đọng lại, có màu đen, nổi bọt, chậm tan. Trên bãi cát khi sóng rút đi cũng đọng lại các vệt đen.

Bọt biển đọng lại một cách đáng sợ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Màu đen đọng lại rất rõ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhiều người phỏng đoán nước biển chuyển màu nhưng lại không nổi váng, không có mùi, cũng không phải do dầu từ chỗ con tàu bị mắc cạn ở gần đó. Nước biển thay đổi một cách bất thường như vậy có thể là do nước xả từ các hồ tôm, hoặc do hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy tại khu kinh tế Dung Quất...?

Mà không phải dầu từ con tàu bị mắc cạn gần đó. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Võ Văn Đồng- Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn, cho biết: “Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu gửi đi phân tích để xác định nguyên nhân nước biển bị nhuộm đen bất thường để có giải pháp xử lý. Trong sáng nay 6/12, các đơn vị lấy mẫu đã liên lạc và cho biết trong ngày mai hoặc chậm nhất là ngày mốt sẽ kết quả”.

Cũng theo ông Đồng, phải đợi đến khi có kết quả kiểm định các mẫu nước thì mới khẳng định được nguyên nhân nước biển đổi màu. Cảng vụ Hàng hải cho biết không có sự cố tràn dầu ở khu vực tàu mắc cạn do cơn bão số 5, người dân cũng phản ánh không có vết dầu loang.

Các mẫu nước và cặn thế này đã được đem đi kiểm tra phân tích. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Qua khảo sát ban đầu ở hiện trường tại khu vực bãi tắm Khe Hai và Sa Cần trong 2 qua từ ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận, vệt nước màu đen đã di chuyển khoảng 300m từ hướng Nam về hướng Bắc của bờ biển và nhạt màu hơn. Chiều dài vệt nước màu đen chiều ngày 4/12 khoảng gần 200m, qua ngày 5/12 do sóng biển nên chiều dài vệt nước màu đen đã dài thêm thành vệt nước dài khoảng 600m, chỗ rộng nhất khoảng 80m. Cũng theo Đoàn công tác Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, trên bờ biển, nước biển và bọt nước ở khu vực này qua cảm quan không ngửi thấy mùi dầu và không có xuất hiện hải sản chết.

Ảnh: Nguyễn Ngọc

Khu vực biển phát hiện nước đen và bọt màu vàng bất thường này nối tiếp vùng biển Khe Hai về hướng cụm cảng nước sâu của Khu kinh tế Dung Quất, nơi có nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh đang hoạt động.

