Nữ Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng bị khởi tố

Ngày 15-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh (tại xã Quang Minh, TP Hà Nội).

Các bị can, gồm: Nguyễn Khắc Sơn (trái), Đỗ Duy Cao (giữa), Nguyễn Hữu Cường (phải). Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn (58 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức, và Đỗ Duy Cao (48 tuổi), Trưởng Ban quản lý vận hành KCN Quang Minh, về các hành vi Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.Nguyễn Hữu Cường (41 tuổi), chuyên viên xử lý nước thải, bị khởi tố về các tội Gây ô nhiễm môi trường và Nhận hối lộ.

Ba bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (75 tuổi), Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng; Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi) và Vương Đắc Mạnh (28 tuổi) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức.

Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra tại Nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Minh cho thấy thông số Niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.

Các bị can: Nguyễn Thị Phương Thảo (trái), Nguyễn Thị Thuý (giữa), Vương Đắc Mạnh (phải)

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Khắc Sơn biết rõ hệ thống xử lý nước thải của KCN Quang Minh không có khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là Niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý. Vì mục đích tăng doanh thu và thu lợi bất chính, Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mạ kim loại, gia công cơ khí.

Theo tài liệu điều tra, Sơn chỉ đạo Đỗ Duy Cao và Nguyễn Hữu Cường tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung. Mặc dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận, các bị can không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận, đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài hành vi gây ô nhiễm môi trường, Nguyễn Hữu Cường còn bị xác định đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu và nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong KCN Quang Minh nhằm bỏ qua vi phạm, không lập biên bản xử lý hoặc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn.

Cơ quan điều tra cho biết từ năm 2018 đến tháng 4-2026, Cường đã nhận khoảng 2,7 tỉ đồng từ nhiều doanh nghiệp. Đỗ Duy Cao bị cáo buộc trực tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và từ khoản tiền do Cường chia lại. Trong khi đó, Nguyễn Khắc Sơn nhận khoảng 190 triệu đồng từ Cao, được xác định có nguồn gốc từ số tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua các vi phạm về môi trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu nước thải

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng xác định Công ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng nhằm đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy chỉ số Niken vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đã đề nghị Nguyễn Thị Phương Thảo chỉnh sửa kết quả quan trắc. Sau đó, Thảo chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy thực hiện việc chỉnh sửa kết quả phân tích.

Theo cáo buộc, Thúy đã trao đổi với Vương Đắc Mạnh để pha loãng mẫu nước thải, tiến hành phân tích lại, lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành cho Công ty Nam Đức. Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị xóa bỏ và không được lưu giữ theo quy định.

Công an TP Hà Nội đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường.