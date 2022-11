Nữ tỉ phú Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa

Ngày 7-11, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết ông cùng luật sư Giang Hồng Thanh vừa nhận lời bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bị can Trương Mỹ Lan. Nguồn: Bộ Công an

Trước đó, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, bị can Trương Mỹ Lan đã mời luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng (Đoàn luật sư TP HCM) bào chữa cho mình.

Theo cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can trong vụ án đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Tại họp báo Chính phủ chiều 29-10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật, nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính - ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đúng với cơ chế thị trường và phát triển kinh tế xã hội.

"Trong quá trình tố tụng, có bị can, người liên quan qua đời do đột tử. Tất nhiên, việc này có khó khăn cho quá trình điều tra, nhưng chắc chắn bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi đúng người, đúng tội" - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm và khẳng định hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa trong quan hệ kinh tế tại vụ án trên.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-ti-phu-tap-doan-van-thinh-phat-truong-my-lan-co-them-2-luat-su-bao-chua-20221107151022416.htm