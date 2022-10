Bộ Công an chấp nhận 2 luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan

Nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan được luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng bảo vệ sau khi bị bắt giam.

Chiều 14-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) xác nhận Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho ông và luật sư Phan Minh Hoàng (Đoàn Luật sư TP HCM) để thực hiện quyền bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Luật sư Phan Trung Hoài chia sẻ: "Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các luật sư bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho bà Trương Mỹ Lan. Trước mắt, tôi và luật sư Phan Minh Hoàng sẽ tham gia bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan".

Trước đó, ngày 7-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Trương Mỹ Lan giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn này có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng, chuyên đầu tư các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thể thao, dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng.

