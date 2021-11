Nữ giám đốc công ty mỹ phẩm ở Bạc Liêu bị khởi tố do làm lây lan dịch

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 18:09 PM (GMT+7)

Sau khi dương tính với SARS-COV-2, chủ công ty mỹ phẩm đã lây cho 6 người gồm: mẹ, con gái, chồng và 4 nhân viên của mình.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:56 25/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +12.429 1.163.054 24.372 164 1 TP.HCM +1.582 462.371 17.565 59 2 Hà Nội +264 8.844 64 0 3 Cần Thơ +741 13.105 197 8 4 Tây Ninh +683 21.922 229 8 5 Bình Dương +678 278.833 2.656 13 6 Bà Rịa - Vũng Tàu +658 12.170 61 1 7 Bạc Liêu +617 11.178 103 2 8 Đồng Tháp +609 18.963 297 2 9 Đồng Nai +543 84.455 700 8 10 Vĩnh Long +491 8.586 87 6 11 Sóc Trăng +486 12.591 89 5 12 Bình Thuận +402 14.161 102 1 13 Bến Tre +401 5.730 79 0 14 Kiên Giang +397 17.969 191 10 15 Bình Phước +342 5.728 15 0 16 Trà Vinh +294 6.661 30 1 17 Cà Mau +287 7.042 34 0 18 An Giang +248 21.203 319 17 19 Hậu Giang +239 3.854 10 1 20 Lâm Đồng +235 1.853 7 0 21 Khánh Hòa +191 12.009 106 0 22 Bình Định +159 3.343 19 0 23 Hà Giang +135 3.653 3 0 24 Gia Lai +128 2.948 8 0 25 Tiền Giang +123 23.864 512 13 26 Bắc Ninh +122 4.057 14 0 27 Nghệ An +118 3.971 24 0 28 Long An +110 37.681 588 7 29 Thừa Thiên Huế +96 2.728 11 0 30 Đắk Lắk +93 7.275 30 1 31 Quảng Nam +92 2.538 5 0 32 Quảng Bình +91 2.422 6 0 33 Đắk Nông +69 1.982 8 0 34 Thanh Hóa +69 2.083 10 0 35 Đà Nẵng +66 5.658 74 0 36 Hòa Bình +64 225 0 0 37 Thái Bình +60 1.142 0 0 38 Vĩnh Phúc +54 904 3 0 39 Nam Định +42 1.280 1 0 40 Quảng Ngãi +39 2.491 11 1 41 Phú Thọ +34 1.689 0 0 42 Ninh Thuận +32 3.613 44 0 43 Tuyên Quang +28 381 0 0 44 Hà Tĩnh +26 925 5 0 45 Quảng Trị +26 838 2 0 46 Phú Yên +24 3.524 34 0 47 Bắc Giang +20 6.903 15 0 48 Quảng Ninh +19 599 0 0 49 Hà Nam +18 1.413 0 0 50 Điện Biên +17 433 0 0 51 Hưng Yên +13 618 2 0 52 Lạng Sơn +13 353 1 0 53 Thái Nguyên +10 126 0 0 54 Sơn La +9 361 0 0 55 Cao Bằng +8 103 0 0 56 Ninh Bình +5 216 0 0 57 Hải Dương +5 660 1 0 58 Lào Cai +2 176 0 0 59 Hải Phòng +2 195 0 0 60 Bắc Kạn 0 12 0 0 61 Yên Bái 0 33 0 0 62 Kon Tum 0 374 0 0 63 Lai Châu 0 36 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 114.694.568 Số mũi tiêm hôm qua 1.641.959

Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án và khám xét trụ sở Công ty mỹ phẩm Đ.A.

Ngày 25/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đối với Nguyễn Huỳnh Như (SN 1997, ở phường 7, TP Bạc Liêu) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” phát hiện ngày 9/9/2021 tại Công ty mỹ phẩm Đ.A. Hiện tại, Như được tại ngoại.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu xác định Như có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự, từ đó ra quyết định khởi tố vụ án.

Qua truy vết của lực lượng chức năng, vào thời điểm tháng 7 và tháng 8/2021, khi tình hình dịch bùng phát, Như đã đi nhiều nơi để hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho bà con các vùng dịch khó khăn.

Quyết định phê chuẩn khởi tố bị cán đối với Nguyễn Huỳnh Như.

Sau khi TP.Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Như trở về nhà cũng là trụ sở hoạt động của Công ty mỹ phẩm Đ.A. Do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 nên Như đã cho 8 nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty được ở lại sinh hoạt cùng gia đình.

Đến ngày 9/9, sau khi tiêm phòng COVID-19 tại Bệnh xá Công an (74 Lê Duẩn, phường 1, TP Bạc Liêu), trở về nhà Như phát hiện bị sốt nên đã gọi dịch vụ test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến F0 là Như, ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã xác định có 7 F0 bao gồm: Huỳnh Như, bà vú, con trai và 4 nhân viên của công ty.

Sau đó, người dân ở TP Bạc Liêu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý Như vì có hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Nguyễn Huỳnh Như đi từ thiện

Đến thời điểm hiện tại, các ca F0 liên quan đến Như đã điều trị khỏi bệnh.

Nguyễn Huỳnh Như – chủ cơ sở mỹ phẩm ở Bạc Liêu cho biết, thông tin tố giác cho rằng chị là F2 nhưng vẫn đi lại nhiều nơi khiến lây lan dịch bệnh là không chính xác. Trước đó chị có đi từ thiện nhưng đến khi TP.Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ chị chấp hành nghiêm chỉnh.

Theo Huỳnh Như, sau khi chị dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng xác định chị là F0 không rõ nguồn lây. Do chị cho nhân viên ở lại nhà nên đã vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

