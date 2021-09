Chủ tịch Bạc Liêu "thúc" điều tra vụ GĐ mỹ phẩm bị tố làm lây lan Covid-19

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 13:00 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến chủ cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa yêu cầu công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với bà N.H.N. (chủ cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị thụ lý vụ việc của bà N.H.N. (chủ cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh), đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để kịp thời thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí (vì vụ việc trên báo chí và người dân rất quan tâm).

Khu vực cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh (Bạc Liêu) đang bị phong tỏa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Công an tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất (báo cáo gần nhất phải gửi trước ngày 30/9/2021).

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, vừa qua công an nhận nguồn tin tố giác tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại Công ty Mỹ phẩm Đông Anh (có trụ sở tại phường 7, TP Bạc Liêu). Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định thụ lý xác minh nguồn tin tố giác tội phạm nói trên.

Trước đó, ngày 9/9, bà N.H.N. (SN 1997) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23/8 đến ngày 7/9, bà N. đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu. Liên quan đến ca nhiễm này, đến nay đã có 7 trường hợp F0 và gần 100 trường hợp F1, F2.

Trao đổi thêm với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng Công an TP Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc và đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm có kết quả và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

Liên quan đến dư luận xã hội (thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo…) về sự việc xảy ra tại cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Thường trực UBND tỉnh này đề xuất cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc này nhằm kịp thời định hướng cho dư luận xã hội hiểu đúng và rõ hơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, tránh dư luận xã hội đồn đoán, suy luận theo chiều hướng tiêu cực.

Nhiều người dân ở TP Bạc Liêu bức xúc, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền: khoảng cuối tháng 8/2021, bà N. chủ cơ sở Mỹ phẩm Đông Anh thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà N. đã đi đến nhiều địa điểm trong TP và tiếp xúc với nhiều người. Tại sao bà N. vẫn được cấp giấy ra đường khi đang là F2 phải thực hiện cách ly tại nhà và ai là người đã cấp giấy đi đường cho bà N.? Tại sao cửa hàng mỹ phẩm của bà N. vẫn hoạt động kinh doanh trong thời điểm TP Bạc Liêu tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, thậm chí là lúc đang bị phong tỏa y tế cục bộ một số phường nơi bà N. hoạt động (bằng chứng là cả 4 nhân viên bị dương tính với SASR-CoV-2 vì tiếp xúc với bà N. tại cửa hàng?).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-bac-lieu-thuc-dieu-tra-vu-gd-my-pham-bi-to-lam-lay-lan-covi...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-bac-lieu-thuc-dieu-tra-vu-gd-my-pham-bi-to-lam-lay-lan-covid-19-d525931.html