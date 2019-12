Nữ đại úy công an gây náo loạn sân bay và những sự cố hàng không năm 2019

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều sự cố hàng không xảy ra trên cả máy bay lẫn dưới đất uy hiếp an ninh, an toàn hàng không khiến nhiều người bất an.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Xe thang tạt đầu máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 19/8, lái xe ô tô của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) điều khiển xe trong khu bay Tân Sơn Nhất đã chạy cắt ngang đầu máy bay A321 VNA339 đang lăn trên đường lăn. May mắn máy bay đã kịp dừng lại không gây ra va chạm.

Sau vụ việc, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) đã đình chỉ một nhân viên của doanh nghiệp do lái xe cắt mặt một máy bay A321 đang di chuyển ra đường băng. Ảnh: SAGS.

Sau khi để xảy ra sự việc, Cảng vụ hàng không miền Nam đã xử phạt tài xế Đ. V. D điều khiển xe thang số tiền 4 triệu đồng đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thiết bị mặt đất do Cục Hàng không cấp trong 2 tháng.

Máy bay đi từ TP.HCM ra Hà Nội rung lắc, đồ ăn rơi tung tóe ra sàn

Tối 2/10, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, máy bay Airbus A320 của Bamboo Airways số hiệu QH212 khởi hành từ TP. HCM đi Hà Nội, trong lúc đang bay ở độ cao 31.000 feet (xấp xỉ 9.449 mét), đã gặp vùng nhiễu động trời trong (clear air turbulence), khiến máy bay bị rung lắc mạnh.

Hình ảnh thức ăn vương vãi xuống sàn máy bay. Ảnh: Q.B

Sự cố khiến một lượng thực phẩm đang trong quá trình phục vụ bị rơi vãi ra sàn khoang và ghế hành khách. Sau đó, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đúng lịch trình lúc 15h10 cùng ngày. Theo hãng hàng không Bamboo Airways, nguyên nhân dẫn tới sự cố được hãng bay này đưa ra, do nhiễu động trời trong là loại nhiễu động không thể quan sát bằng mắt thường hay phát hiện bằng radar thời tiết, do các luồng thăng giáng bất thường trong khí quyển và gây rung lắc máy bay.

Nữ đại úy công an gây náo loạn sân bay

Cảng vụ Hàng không Miền Nam thông tin, bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là cán bộ đội Cảnh sát giao thông trật tự thuộc Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đi trên chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội vào lúc 15h30 ngày 17/8/2019.

Nữ Đại úy Lê Thị Hiền chính thức bị "loại" khỏi ngành công an

Trong quá trình làm thủ tục, gửi kiện hàng, bà Hiền đã to tiếng, cãi vã với nhân viên hàng không. Sau khi nhận được thông tin, Đội An ninh trật tự có mặt, yêu cầu bà Hiền hợp tác. Tuy nhiên, bà Hiền không hợp tác và tiếp tục chửi bới, lăng mạ và có hành vi chống đối lực lượng an ninh, xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không khiến lực lượng này phải còng tay bà Hiền lại.

Sau đó, bà Hiền đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167 về hành vi “Gây mất trật tự ở khu vực cảng hàng không”. Sáng 18/11, bên hành lang Quốc hội, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, đã ký quyết định cho ra khỏi ngành đối với Đại úy Lê Thị Hiền.

Doanh nhân đụng chạm nữ hành khách trên máy bay

Chiều 26/7, khi chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TPHCM của Vietnam Airlines đang nhận khách, hành khách Vũ Anh Cường bị tố có biểu hiện say xỉn, và có hành vi sàm sỡ một nữ hành khách ngồi cùng khoang thương gia.

Với hành vi say xỉn, sàm sỡ nữ hành khách khác trên tàu bay, ông Vũ Anh Cường (áo đen) đã bị phạt hành chính 10

triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó, ông Cường phủ nhận việc sàm sỡ nữ hành khách và lên tiếng giải thích rằng, do gần giờ cất cánh nên luống cuống bị vấp ngã, tay bám vào thành ghế vô tình trượt vào người một nữ hành khách. Sau đó, ông có xin lỗi nữ hành khách.

Sau đó, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết, qua làm việc với các bên, về những hành vi của ông Cường, chiểu theo Khoản 5 Điều 26 nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30-11-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành khách này 10 triệu đồng.

Máy bay liên tục rách lốp sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Vào đầu tháng 12, sau khi thực hiện chuyến bay VN415 từ Incheon (Hàn Quốc), hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) an toàn, thợ máy của Vietnam Airlines phát hiện chiếc B787/VN-A866 có một vết cắt tại lốp. Tàu bay sau đó phải tạm dừng khai thác để khắc phục sự cố.

Khu đường băng của sân bay Nội Bài. Ảnh: T. Bình.

Cách đó vài ngày, tàu bay A320/TC-FHN của Freebird Airlines (do Bamboo Airways thuê) thực hiện chuyến bay QH1214 từ Phù Cát (Quy Nhơn) về Nội Bài cũng phát hiện bị rách lốp, nghi do đinh đâm. Tàu bay A320/TC-FHN phải thay lốp để thực hiện chuyến bay tiếp theo. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hạ cánh xuống Nội Bài, máy bay suýt va phải "vật thể lạ"

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chiều 16/12, trong quá trình máy bay A350 của Vietnam Airlines chặng Narita - Hà Nội đang hạ cánh, tại độ cao khoảng 2.000 ft, cách sân bay Nội Bài khoảng 14 km, qua quan sát cơ trưởng phát hiện "vật thể lạ" bay ngược chiều, cách bên trái thân máy bay chỉ khoảng 100 m. "Vật thể lạ" này nghi là flycam - thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh và quay phim trên không.

Hình ảnh chiếc máy bay Boeing B737 của Hãng hàng không Tway Air - Hàn Quốc bị móp mũi sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nghi do phương tiện bay không người lái

Tổ bay ngay lập tức thông báo cho Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. Sở Chỉ huy khẩn nguy Nội Bài đã thông báo cho Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ vụ việc. Sự việc trên được đánh giá là có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nu-dai-uy-cong-an-gay-nao-loan-san-bay-va-nhung-su-co-hang-kh...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nu-dai-uy-cong-an-gay-nao-loan-san-bay-va-nhung-su-co-hang-khong-nam-2019-1044088.html