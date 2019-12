Nóng 24h qua: Xót xa 3 người chết, 1 người nhập viện vì đống gạch đổ sập

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 20:00 PM (GMT+7)

Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các bị cáo; Xót xa 3 người chết thương tâm vì đống gạch cao 5 mét đổ sập… là những tin nóng 24h qua.

Sự kiện nổi bật:

Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Sáng 20/12, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong vụ Tổng Cty viễn thông Mobifone mua cổ phần của Cty CP nghe nhìn toàn cầu AVG bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình.

Kiểm sát viên đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội và việc cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có cơ sở. Hành vi phạm tội của các bị cáo là hành vi suy thoái của một bộ phận cán bộ công chức, tham nhũng, gây thiệt hại cho Nhà nước... Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự không có vùng cấm, dù người vi phạm là ai, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng.

Kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông) mức án 16 – 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và tử hình về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, thời điểm phạm tội là Thứ trưởng) cũng bị đề nghị nhận mức án từ 6 – 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 8 – 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt từ 14 – 16 năm tù.

Bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone) bị đề nghị nhận từ từ 7 – 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và 16 – 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp từ 23- 25 năm tù.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ (Chủ tịch HĐQT AVG) bị đề nghị nhận từ 3 - 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Cao Duy Hải (SN 1961) – cự Tổng GĐ Mobifone nhận từ 4- 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 10 - 11 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt từ 14- 16 năm tù.

Bí thư quận nói về vụ công an bị tố cưỡng đoạt tiền

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã nắm bắt được nội dung mà báo Pháp luật TP.HCM đăng tải về hiện tượng tiêu cực của một Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) và bảo vệ dân phố.

“Tôi đã nắm và chỉ đạo vụ việc báo nêu. Quan điểm của chúng tôi là sau khi Thanh tra Công an TP.HCM có kết luận chính thức, quận sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm”, ông Tuất nói.

Minh bị thanh tra Công an TP.HCM mời về trụ sở làm việc. Ảnh: N.Trà/PLO

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM thông tin: Em Chu Hữu Đ. (quê An Giang, đang là sinh viên một trường nghiệp vụ về du lịch ở quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh là bị một tổ công tác của Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) bắt vì nghi đua xe vào tối 18/12. Khi kiểm tra ba lô của Đ., công an phát hiện một con dao 4 cm nên dọa phạt 10-15 triệu đồng về hành vi tàng trữ hung khí.

Thiếu úy Phạm Thái Vinh và bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh phối hợp ép em Đ. viết một giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. Em Đ. được cho về sau khi hai người này dặn dò phải mang 10 triệu đồng giao trước 11 giờ ngày 19/12.

Em Đ. cầm đồ, vay mượn của bạn bè được 8,5 triệu đồng nhưng ông Vinh không đồng ý, yêu cầu đưa đủ 9 triệu đồng.

Đến chiều 18/12, Vinh hẹn em Đ. ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh để đưa tiền nhưng người này không tới mà kêu Minh ra lấy thì bị thanh tra công an giữ lại, mời làm việc.

3 người chết thương tâm, 1 người nhập viện vì đống gạch đổ sập

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 9h sáng 19/12, tại Công ty cổ phần gạch Hải Phú, thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Quá bất ngờ, các nạn nhân không kịp chạy nên bị gạch đè vào người. (Ảnh CAND)

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Đức Ngọ (SN 1954), Đỗ Văn Vẽ (SN 1962), cùng trú tại thôn Mỹ Tượng và Vũ Minh Đợi (SN 1955, ở thôn Ngọc Lâm), cùng thuộc xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng.

Nạn nhân bị thương là chị Hoàng Thị Tươi (SN 1970, ở thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, các nạn nhân đang thu dọn, tháo dỡ mái che lò để phơi gạch thì bị một đống gạch xếp cao khoảng 5m bất ngờ đổ xuống đè vào người. Quá bất ngờ, các nạn nhân không kịp chạy nên bị gạch đè vào người.

Mường Thanh nộp đơn kiện chính quyền Đà Nẵng

Ngày 20/12, lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng xác nhận đơn vị này vừa nhận được đơn khởi kiện của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên.

Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà của doanh nghiệp này tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

"Nội dung họ kiện gì thì tòa vẫn sẽ xem xét theo thẩm quyền của các đơn vị, ví dụ như kiện về quyết định thu hồi, điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của UBND còn quyết định xử phạt là theo thẩm quyền của lãnh đạo. Trong đơn, doanh nghiệp kiện Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn về quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công trình tại dự án nói trên" – lãnh đạo Văn phòng TAND TP Đà Nẵng cho biết.

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: NLĐ

Theo Văn phòng TAND TP Đà Nẵng, hiện nay, tòa mới nhận được đơn nên đang trong quá trình xem xét theo thủ tục xử lý vụ án hành chính. Cụ thể, sau khi nhận đơn, Chánh án sẽ có 3 ngày để phân công thẩm phán tiếp nhận đơn và xem xét để hướng dẫn sửa đổi đơn theo quy định của Luật tố tụng.

"Nếu không có gì để sửa đổi thì sau 5 ngày, tòa có thể ra thông báo tạm ứng án phí rồi mới tiến tới thụ lý vụ án" – lãnh đạo Văn phòng TAND TP Đà Nẵng nói.

