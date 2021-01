Nóng trong tuần: Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần... là những tin nóng nhất tuần qua.

Vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày 30/1, vắc-xin COVID-19 của Astra Zeneca đã được Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế phê duyệt cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Vắc-xin này có tên AZD1222, mỗi người sẽ tiêm 2 mũi, trước mắt sẽ sử dụng cho những người có nguy cơ cao, y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19, những lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch... Vắc-xin của hãng dược AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, không cần hệ thống dây chuyền bảo quản siêu lạnh.

Hãng dược Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021.

Theo hồ sơ thẩm định, vắc-xin ngừa COVID-19 của AtraZeneca tương đối an toàn với người dưới 60 tuổi, tỉ lệ sinh kháng thể bảo vệ để ngừa bệnh COVID-19 sau tiêm đạt yêu cầu. Vắc-xin này đã được lưu hành trong tình trạng khẩn cấp và nhập khẩu có điều kiện tại khoảng 10 quốc gia, trong đó tại Anh từ 29/12/2020, Mexico 4/1/2021, Thái Lan 20/1, Phiippines 28/1, Hàn Quốc ngày 4/1...

Nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần

Sau 55 ngày không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, tối muộn ngày 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra.

Với những hành động nhanh chóng và quyết liệt, chiều 28/1, Thủ tướng yêu cầu phong tỏa TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), giãn cách xã hội toàn bộ thành phố 21 ngày và tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Do diễn biến nhanh chóng của dịch trong đêm và rạng sáng 31/1, UBND TP.Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Y tế, cho học sinh tất cả các cấp nghỉ tết Nguyên đán trước một tuần. Các trường vẫn tổ chức học trực tuyến từ 1/2 để phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 1/2.

Hiện tại, Việt Nam ghi nhận 1813 ca nhiễm COVID-19.

Từ 10/3, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh thành sẽ được thưởng tiền

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành có mức sinh thấp sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Đây là nội dung đáng chú ý do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Ngoài ra, tại những vùng có mức sinh thấp, xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con cũng sẽ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Xã 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) cũng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Thông tư 01/2021/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

Dừng cấp căn cước công dân mẫu cũ và chứng minh thư 9 số trên cả nước

Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số bắt đầu thực hiện từ ngày 23/1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp Căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử.

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về C06 đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.

Bộ Công an cho biết, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, căn cước công dân mẫu mới là loại có gắn chíp điện tử, khác với các loại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có 12 số hiện hành.

