Tin tức 24h qua: Dừng cấp căn cước công dân mẫu cũ và chứng minh thư 9 số trên cả nước

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Dừng cấp căn cước công dân mẫu cũ và chứng minh thư 9 số trên cả nước; Sức khỏe nữ bệnh nhân nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 giờ ra sao?... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số bắt đầu thực hiện từ ngày 23/1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp Căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử.

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về C06 đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.

Bộ Công an cho biết, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, căn cước công dân mẫu mới là loại có gắn chíp điện tử, khác với các loại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có 12 số hiện hành.

Sức khỏe nữ bệnh nhân nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 giờ ra sao?

Nữ bệnh nhân sinh năm 1976, quê Trà Vinh, từ Anh về Việt Nam hôm 22/12/2020. Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam phát hiện nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01.

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Lao bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh, đến nay, bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm âm tính.

Lãnh đạo Sở Y tế Trà Vinh cho hay về phác đồ điều trị đối với BN1435 - bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 - là không có vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Các thầy thuốc dùng kháng sinh mạnh để điều trị bệnh viêm phổi cho bệnh nhân này, đồng thời theo dõi và điều trị những bệnh lý nền. Ngoài ra, trong khu vực cách ly bệnh viện cũng bố trí một ê kíp gồm bác sĩ, điều dưỡng... túc trực 24/24 để theo dõi và có báo cáo hàng ngày đối với bệnh nhân này.

Nam Định chủ động dừng tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vừa có công văn gửi UBND TP. Nam Định về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần, Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định mùa lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021.

Dừng lễ hội khai ấn Đền Trần tuy nhiên nghi thức khai ấn truyền thống của các cụ cao niên phường Lộc Vượng vẫn được tiến hành.

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần mùa lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cho biết phương án cụ thể xung quanh nghi thức khai ấn và phát ấn còn chờ họp bàn, báo cáo UBND Thành phố và UBND tỉnh Nam Định. Từ mùa lễ hội 2020, BTC đã chuyển đổi hình thức từ phát ấn trực tiếp sang chuyển ấn lộc qua đường bưu điện.

Tài xế cố thủ trong xe livestream mặc công an gọi cửa bị phạt 44 triệu đồng

Tối 24/12/2020, Nguyễn Anh Cường (SN 1986, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi chạy lùi không đúng quy định trên đoạn đường Trần Phú - Bà Triệu, TP Đà Lạt. Thời điểm này, tài xế Cường đã nồng nặc mùi rượu bia nên lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở làm việc.

Thời điểm tài xế Nguyễn Anh Cường cố thủ trong xe

Tại trụ sở Công an TP Đà Lạt, Cường xin đi vệ sinh rồi ngồi lỳ bên trong. Khoảng 30 phút sau, tài xế này mở cửa chạy thẳng ra xe ôtô cố thủ, dùng điện thoại livestream nói chuyện với bạn bè mặc cho lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng mở cửa xe, ra ngoài làm việc.

Lực lượng chức năng phải phá khóa cửa xe, khống chế, đưa đối tượng ra ngoài đo nồng độ cồn.

Ngày 26/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tài xế Cường 44 triệu đồng. rong đó, 40 triệu đồng về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 1 triệu đồng về hành vi lùi xe trên đường 1 chiều; 3 triệu đồng về hành vi điều khiển xe có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo môi trường nhưng hết hạn sử dụng. Ngoài ra, tài xế này còn bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng.

Trồng cây đón Tết, 3 người thương vong

Ngày 26/1, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khi trồng cây nêu khiến 3 người thương vong.

Hình ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 13h ngày 25/1, anh Hoàng Văn TH. (SN 1993, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng anh Lê Mạnh H. (23 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương) và anh Lô Văn C. (22 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) trồng cây nêu thuê cho một gia đình tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An).

Thời điểm này không may cây nêu bị vướng vào đường điện cao thế khiến 3 người bị điện giật. Trong đó anh Th. tử vong, anh H. và anh C. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, anh Th. đã được đưa về quê để gia đình mai táng theo phong tục địa phương, còn 2 người bị thương đang được điều trị tại BV Tây Bắc (Nghệ An).

