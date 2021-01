Chính thức dừng cấp căn cước công dân mẫu cũ và chứng minh thư 9 số

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 00:30 AM (GMT+7)

Công an các địa phương dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh thư 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân điện tử gắn chíp.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số bắt đầu thực hiện từ ngày 23/1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp Căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử.

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về C06 đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.

Bộ Công an cho biết, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, căn cước công dân mẫu mới là loại có gắn chíp điện tử, khác với các loại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có 12 số hiện hành.

Căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm cho việc quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách hành chính.

Chíp gắn trên Căn cước công dân nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

