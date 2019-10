Nóng 24h qua: “Cháy vé” trận Việt Nam-UAE sau… 2 phút mở bán

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 20:07 PM (GMT+7)

“Cháy vé” trận Việt Nam - UAE sau… 2 phút mở bán; Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?... là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

“Cháy vé” trận Việt Nam - UAE trong vòng… 2 phút mở bán

Khách hàng phải đợi đợt mở bán tiếp theo để mua vé

10h sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé sớm các trận đấu ĐT Việt Nam và ĐT UAE (diễn ra ngày 14/11/2019) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á theo hình thức online và thông qua ứng dụng VinID.

Có 4 mệnh giá vé gồm 200.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.000đ/vé và 500.000đ/vé để người hâm mộ chọn mua. Mỗi CMND/CCCCD/Hộ chiếu chỉ được mua tối đa 2 vé. Hệ thống VinID mở bán vé trận đấu này theo 3 phiên vào các khung giờ 10h, 15h và 22h ngày 12/10.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đúng 10h sáng nay, hệ thống VinID mở bán vé phiên thứ nhất.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 phút vé ở các mệnh giá đã được bán hết. Hệ thống liên tục báo số lượng vé không đủ ở cả 4 mức.

Khoảng 8 phút sau khi mở bán, hệ thống bán vé đã đóng lại. Người hâm mộ muốn mua vé trận đấu giữa ĐTViệt Nam và UAE phải chờ tới phiên bán vé vào 15h và 22 cùng ngày.

Sau đợt bán vé trận đấu với UAE, ngày 13/10, vé xem trận Việt Nam gặp Thái Lan (diễn ra ngày 19/11/2019) sẽ được mở bán và sau đó một ngày 14/10 là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia (diễn ra ngày 4/6/2020).

Hiện, ĐT Việt Nam tạm xếp thứ 3 ở bảng G và tràn đầy cơ hội đua tranh vị trí nhất bảng để tiến vào vòng loại cuối cùng giành vé dự World Cup 2022.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi chỉ còn 12 độ C

Miền Bắc sắp chuyển mưa, trời lạnh về đêm và sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, hiện nay, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ khá mạnh đang di chuyển xuống phía nước ta.

Dự báo, khoảng Chủ nhật (13/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sang thứ 2 (14/10), không khí lạnh tác động đến miền Bắc rõ rệt hơn.

“Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt lạnh này, nhiệt độ thấp nhất xuống khoảng 20-23 độ C; các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; trời rét về đêm và sáng sớm. Riêng vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ C, trời rét”, ông Năng chia sẻ.

Về tác động của đợt không khí lạnh lần này, ông Năng cho hay, gió mùa đông bắc sẽ gây ra mưa nhiều cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là mưa to ở miền Trung.

Từ khoảng ngày 12-13/10, do hiệu ứng nén của không khí lạnh, các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái có mưa to, nguy cơ cao xảy ra giông lốc, mưa giông. Sau đó từ 14-16/10, mưa lan ra toàn miền Bắc và khu vực miền Trung.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 14-16/10 có mưa, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Khách sạn trên đèo Mã Pí Lèng được phủ xanh, địa phương không biết?!

Trước đây, nhà hàng khách sạn Panorama chỉ có tầng trên cùng sơn màu cam còn các tầng còn lại sơn màu ghi.

Liên quan đến vụ khách sạn "khổng lồ" Panaroma xây trên đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang), ngày 11/10, theo ghi nhận của báo chí, toà nhà này đang được phủ sơn xanh dù đã có đề xuất đập bỏ của Sở Xây dựng tỉnh.

Cụ thể, 5 trong tổng số 7 tầng nhà đã được những người thợ tích cực sơn lên lớp sơn màu xanh lá. Trong khi trước đây, chỉ có tầng trên cùng sơn màu cam còn các tầng còn lại sơn màu ghi.

Rất đông du khách, người dân vẫn ra vào tấp nập tại đây để ngắm cảnh và sử dụng các dịch vụ.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 11/10, trao đổi với PV, ông Ma Quốc Trưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết chưa nắm được sự việc nhà hàng, khách sạn Panaroma được sơn xanh.

Trong khi đó, bà Mua Hồng Sinh, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc phụ trách lĩnh vực này cũng cho hay do đang đi công tác nên không thể trả lời.

Khi PV Báo Giao thông gửi nội dung thông tin trên và hỏi về quan điểm của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ trả lời: "Cảm ơn" mà không có thêm ý kiến nào.

Chủ nhân giải thưởng Vietlott hơn 22 tỷ đồng quyết định công khai danh tính

Anh Hiểu (áo xanh) không che mặt, vui vẻ chụp ảnh tại điểm bán hàng

Tại kỳ quay 504 của sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) mở thưởng tối 11/10, giải jackpot trị giá hơn 22 tỉ đồng đã có chủ. Rất nhanh sau đó, ngay sáng 12/10, chủ nhân jackpot nói trên đã đến điểm bán hàng mà anh mua vé để đề nghị làm thủ tục nhận thưởng.

Theo thông tin từ Vietlott, vị khách hàng may mắn này tên Hiểu. Anh là người dân ở tỉnh Khánh Hòa, đang đi công tác ở TP.HCM. Tấm vé được anh Hiểu mua tại một điểm bán hàng ở TP.HCM với chỉ 2 bộ số, giá 20.000 đồng.

Đáng chú ý, anh Hiểu đã quyết định không che mặt khi xuất hiện làm thủ tục nhận giải. Với nụ cười tươi, anh tỏ ra rất cởi mở và vui vẻ với giải thưởng hơn 22 tỉ đồng bất ngờ có được trong chuyến công tác xa nhà.

“Anh Hiểu đã mang tấm vé trúng thưởng đến điểm bán hàng kiểm tra, và Vietlott xác nhận qua hệ thống là tấm vé của anh đã trúng jackpot. Về thời gian và địa điểm lễ trao giải, Vietlott sẽ thông báo sau”, đại diện Vietlott thông tin.

Thực tế, anh Hiểu không phải là người đầu tiên quyết định không che mặt khi nhận jackpot. Tuy nhiên, đây chính là trường hợp trúng jackpot cao nhất từ trước đến nay không che mặt.