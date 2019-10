NÓNG: Kẻ chủ mưu “đầu độc” nguồn nước sạch sông Đà khai được một doanh nghiệp thuê

Cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ lời khai của kẻ chủ mưu "đầu độc" nguồn nước sạch sông Đà vừa đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Đây là đối tượng thứ 3 liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sạch Sông Đà.

Ngay sau khi đối tượng Lý Đình Vũ bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp các đơn vị chức năng chia làm nhiều tổ công tác truy lùng ráo riết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành đã phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành.

Sau khi biết không thể trốn thoát, đối tượng Vũ xin ra đầu thú. Tại cơ quan công an, theo lời khai đối tượng, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Đáng lưu ý, Vũ khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải. Hiện, cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ tình tiết này.

Trước đó, công an tạm giữ đồng phạm của Vũ, gồm Nguyễn Chương Đại (25 tuổi) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi). Hai người này khai ngày 6/10, họ được Vũ thuê lái ôtô vượt hơn 100 km từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10 m3.

Sau đó, 2 người này di chuyển tiếp quãng đường hơn 110 km về Công ty cơ khí cao su K90 (ở xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để gửi xe.

Ngày 8/10, Vũ và 2 đồng phạm sử dụng 2 phương tiện trên chở chất thải từ nơi gửi đến xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (cách nhau gần 90 km) rồi xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

Hai phương tiện liên quan vụ án gồm xe tải biển 99C-08783 của Công ty Minh Phương (địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và ôtô 4 chỗ biển 89A-13766, chủ xe tên Quyết ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ của họ và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho người dân Hà Nội.

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông Đà đều đạt ngưỡng an toàn.

Qua tìm hiểu của PV, Lý Đình Vũ đã có vợ và 3 người con (2 gái,1 trai). Theo lời bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Vũ), cuộc sống của gia đình bắt đầu khó khăn từ khi con trai bà bắt tay làm ăn cùng với một người tên Phú nhưng thất bại, từ đó gia đình phải gánh một khoản nợ lớn. Sau đó gia đình có vay mượn được một khoản tiền để mua xe ô tô tải cho Vũ chạy kiếm thêm thu nhập. Hiện gia đình đang làm nghề thu mua, sản xuất dây chun, Vũ chủ yếu dùng xe để đi giao hàng cho khách.

Bà Mai cũng cho biết, khi nghe được tin Vũ có liên quan đến vụ việc trên, vợ của Vũ đã ngất lịm đi, có lần còn đòi tự tử nhưng may có mọi người can ngăn, động viên kịp thời. Đến bây giờ bà vẫn không thể tin được con trai mình lại liên quan đến vụ việc rúng động này…