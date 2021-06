Tin tức 24h qua: Người nhét giẻ vào miệng bé 1 tuổi ở trường mầm non không phải là giáo viên

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 20:13 PM (GMT+7)

Người nhét giẻ vào miệng bé 1 tuổi ở trường mầm non không phải là giáo viên; Bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường, bị nhiều côn trùng cắn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người nhét giẻ vào miệng bé 1 tuổi ở trường mầm non không phải là giáo viên

Trên mạng xã hội Facbeook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé trai 1 tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng. Video quay cảnh cháu bé đang khóc lóc giãy giụa trong tình trạng miệng bị nhét giẻ, tay thì bị một người phụ nữ giữ chặt.

Được biết, nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt đóng trên địa bàn phường do bà L.T.H.G. làm chủ. Qua xác định, người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé là em gái ruột chủ sơ sở mầm non tư thục Sao Việt. Người này không phải giáo viên của cơ sở mà đang là sinh viên năm thứ 2.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Chị K.N (mẹ bé trai 1 tuổi bị bạo hành) cho biết, sau khi đoạn clip được phát tán lên mạng xã hội, hiệu trưởng trường mầm non Sao Việt và người nhét giẻ vào miệng con trai chị có đến nhà xin lỗi. Tại đây, người nhét giẻ vào miệng con trai chị giải thích, do bé N. quấy khóc nên đã có hành động như vậy.

UBND TP.Thái Bình yêu cầu UBND phường Tiền Phong tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh về nội dung xuất hiện trong clip; Làm rõ, giải trình sự việc, báo cáo về UBND TP trước 15h ngày 29/6.

Bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường, bị nhiều côn trùng cắn

Khoảng 2h30 sáng 27/6, người dân đi trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ bên vệ đường.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ bên vệ đường được người dân phát hiện đưa đi cứu chữa kịp thời.

Đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện bé trai tầm 6 ngày tuổi, quấn trong chiếc khăn, được đặt trong thùng giấy bọc bao nylon phía ngoài. Thời điểm này, trên người bé bị nhiều vết côn trùng cắn. Tại nơi phát hiện cháu bé không có bất kỳ một giấy tờ gì bỏ lại.

Ngày 29/6, Trạm Y tế phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đã chuyển bé trai bị bỏ rơi bên đường đến Bệnh viện Phụ Sản – Nhi để chăm sóc sức khỏe, tìm người thân cháu bé.

Thấy vật thể lạ mang về nhà, hóa ra là đầu đạn còn thuốc nổ

Vào khoảng 20h ngày 27/6, anh Lê Thanh Quan (ngụ ấp Thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) làm nghề tài xế xe ben, chở cát san lấp mặt bằng cho một công trình điện gió tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

Hai đầu đạn 105mm đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Trong quá trình chuyển cát xuống, anh Quan phát hiện 2 vật thể lạ có chiều dài khoảng 40cm, nặng gần 40kg, thấy lạ lạ nên đem về nhà. Sau đó, gia đình anh Quan đã trình báo với cơ quan chức năng, vì nghi là đầu đạn.

Lực lượng chức năng của huyện Hòa Bình phối hợp xác minh và xác định đây là đầu đạn 105mm, bên trong vẫn còn thuốc nổ, nhưng không còn ngòi nổ. Nếu không may va chạm mạnh sẽ gây nổ và thương vong rất cao.

Ngày 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) thu hồi 2 đầu đạn 105mm.

Bộ Y tế phê duyệt vắc-xin COVID-19 Moderna

Ngày 29/6, Bộ Y tế công bố 361 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên đến 16413 ca. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố vừa thông tin về ca tử vong thứ 77 và 78 do liên quan đến COVID-19, và cũng là ca tử vong thứ 42, 43 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Ngày 29/6, Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Moderna cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng đã phong toả công ty Nidec Sankyo (Lô 11, đường N1, Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP.HCM) để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức đã huy động lực lượng để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên làm việc tại công ty này. Lực lượng quân đội dùng xe chuyên dụng để phun thuốc khử khuẩn.

Tại Bình Định, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở tỉnh Bình Định là hai vợ chồng. Hiện các trường hợp này đang được điều trị tại BVĐK khu vực Bồng Sơn.

Tại Đồng Tháp, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 11 công nhân nghi mắc COVID-19, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan và có những chỉ đạo “nóng” để đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

